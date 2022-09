Marcia da Silva Lisboa estava em prisão temporária deste a última sexta (23) - Divulgação

Marcia da Silva Lisboa estava em prisão temporária deste a última sexta (23)Divulgação

Publicado 26/09/2022 08:39 | Atualizado 26/09/2022 09:30

Rio- A Justiça do Rio decretou, neste domingo (25), a prisão preventiva de Marcia da Silva Lisboa, proprietária da Casa de Repouso de Idosos Outono , localizada na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O local foi interditado na última sexta-feira (23), por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) com apoio de fiscais da Vigilância Sanitária do município, devido a graves irregularidades.A decisão foi do juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese durante audiência de custódia, que justificou a conversão da prisão apontando os crimes graves cometidos contra os idosos. Ela estava em prisão temporária deste a última sexta (23).“Todos os idosos estavam em condição de perigo à integridade e à saúde. Como se não bastasse, três idosos estavam extremamente debilitados, tanto que foram removidos para internação imediata. Uma delas estaria totalmente desnutrida e desidratada, além de estar com sarnas e escaras graves. Ela estaria em situação comatosa. Outra estaria com hipotensão, tanto que a pressão estaria 6x4. Outro com hipertensão, insuficiência renal e dor aguda abdominal. Todos os três foram removidos pelo Samu para unidades hospitalares. Não havia documentos acerca da evolução médica dos idosos. Eles estavam com sarna, além de que no local não havia avaliação nutricional individual dos idosos. Destaca-se que os três estariam amarrados e que os quartos se encontravam impróprios para uso e apresentavam-se infiltrações, mofados e com portas e cômodos estufados. As roupas limpas eram misturadas com as sujas. Por fim, duas das pessoas não seriam idosas, sendo que uma delas teria tido um AVC e outra com deficiência mental”, diz um trecho da decisão.O magistrado finalizou ainda informando que o restabelecimento da liberdade da custodiada gera ofensa à ordem pública.