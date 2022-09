No vídeo o policial aparece dando chutes na mulher que está sentada no chão - Reprodução

Publicado 26/09/2022 11:39 | Atualizado 26/09/2022 11:52

Rio- A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP) vai abrir procedimentos para apurar a conduta do policial penal goianiense detido por agredir a mulher em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no último sábado (24). A informação foi divulgada pela assessoria do governo nesta segunda-feira (26).Em nota, a instituição informou que acompanha o caso e ressaltou que o fato ocorreu na folga do servidor penitenciário. “O mesmo não portava armamento do Estado. Procedimentos administrativos serão abertos e o fato será apurado pela Corregedoria Setorial da Polícia Penal. É importante ressaltar que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária não compactua com eventuais desvios de conduta de seus servidores e, por isso, possui uma corregedoria séria e atuante”, finalizou em comunicado.O policial foi flagrado por um hóspede do apartamento vizinho que filmou a situação. Pelas imagens, o agente aparece dando chutes na mulher que está sentada e encolhida no chão. Em outro momento, ele a puxa e ameaça a levar para a varanda, como se fosse jogar-lá, mas ela grita e consegue fechar as cortinas, impedindo que cheguem na beira do apartamento, que fica localizado em frente a praia.Ainda no vídeo, ele grita com a mulher dizendo: "Você não foi chamar os outros aqui? Não foi fazer m$rda? Agora você vai pagar". Enquanto ela pede para que ele pare e grita por socorro.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizavam policiamento pela Avenida do Pepê, na Barra, quando avistaram uma mulher na varanda de um prédio pedindo socorro.