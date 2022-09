Cristiane Nunes, 46 anos, chora ao falar do marido morto - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/09/2022 10:43 | Atualizado 26/09/2022 12:16

Rio - Um homem morreu após ser baleado, na manhã do último domingo (25), perto da comunidade Parque Arará, em Benfica, na Zona Norte. A vítima, o bombeiro hidráulico Reginaldo Nogueira, de 46 anos, era funcionária da empresa Águas do Rio e estava a caminho do trabalho quando foi atingido.



Reginaldo, que morava em Santa Cruz, na Zona Oeste, havia parado para tomar café em uma padaria próxima à comunidade. Neste momento, segundo a informações divulgadas pela PM, havia um confronto entre bandidos e policiais militares.



Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Arará/Mandela foi atacada a tiros por criminosos em duas motocicletas na esquina das ruas Célio Nascimento com Carlos Matoso Corrêa, em Benfica. "Os policiais reagiram e os criminosos fugiram. Após o tiroteio, os agentes encontraram um homem ferido e o socorreram para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde a vítima não resistiu aos ferimentos".



Ainda de acordo com a PM, os policiais envolvidos se apresentaram à Delegacia de Homicídios da Capital e a pistola do militar que efetuou os disparos foi entregue à perícia. A Corregedoria Geral da Corporação acompanha diretamente o caso.



Muito abalada, a companheira de Reginaldo esteve no Instituto Médico Legal, no Centro, na manhã desta segunda-feira para reconhecer e liberar o corpo. "Ele era muito trabalhador, muito. Isso que aconteceu com ele é muito errado, ele não merecia isso. Estávamos juntos há 19 anos e estávamos com tudo programado para casar quando fizéssemos 20, mas não deu tempo, tiraram a vida dele e interromperam o nosso sonho. Tiraram tudo meu", desabafou a mulher, identificada como Cristiane Nunes, de 56 anos.



A concessionária Águas do Rio afirmou que "lamenta o falecimento do colaborador Reginaldo Nogueira, no dia de ontem, se solidariza neste momento de dor e está prestando toda assistência à família", e que "ele deixará saudades e o exemplo de um profissional dedicado para todos os seus colegas". Reginaldo era agente de saneamento e trabalhava desde o início das operações da concessionária.



Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.



*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci