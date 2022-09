Acidente com vna na BR-040 deixa 3 mortos em Petrópolis - Divulgação

Acidente com vna na BR-040 deixa 3 mortos em PetrópolisDivulgação

Publicado 25/09/2022 12:40

Petrópolis - Um grave acidente aconteceu na manhã deste domingo (25) na BR-040, na altura do Km 53 entre Pedro do Rio e Itaipava. Uma van transportando 14 pessoas capotou e três pessoas morreram no local.

Há feridos graves que foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa (HST). O motorista da van foi atendido no local pela Concer, concessionária que administra a via, tendo sofrido apenas lesões leves. Uma das faixas teve que ser interditada.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que três homens morreram. As vítimas fatais tinham 33 e 26 anos (duas vítimas). Oito vítimas foram liberadas no local e três com ferimentos moderados foram encaminhadas para o HST.