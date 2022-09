Vôlei foi outra modalidade disputada na cidade neste domingo (18) - Divulgação/Foto: Ari Gomes

Vôlei foi outra modalidade disputada na cidade neste domingo (18)Divulgação/Foto: Ari Gomes

Publicado 20/09/2022 14:15

Petrópolis - Petrópolis teve um fim de semana esportivo agitado. A cidade contou com o início do Campeonato Municipal de Futebol Master e a definição das equipes semifinalistas do Vôlei Masculino, nas competições organizadas pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD). Foram 8 jogos realizados envolvendo mais de 200 atletas nos campeonatos.

No domingo (18), o dia começou agitado com o início das disputas do Campeonato de Futebol Master, competição voltada para atletas com mais de 40 anos. No primeiro confronto da rodada na Praça de Esportes Luiz Machado Fagundes, na Posse, o Boa Esperança FC/Porto Alegre derrotou o Laginha FC/PSV por 4 a 2. No segundo jogo do dia, o Posse FC derrotou o EC Vera Cruz por 1 a 0. A segunda rodada da competição vai ser realizada no dia 9 de outubro no Estádio Argemiro Hungria Machado, no Boa Esperança FC.

O Campeonato Master voltou a ser organizado pela LPD em 2019, depois de 8 anos sem disputas. Após ser realizada também em 2020, a competição retornou para este ano. O Petropolitano FC é o atual tricampeão com as conquistas de 2011, 2019 e 2020. Segundo a fórmula de disputa, todos os clubes vão se enfrentar em turno único. Ao fim dos confrontos do turno, as quatro melhores equipes avançam para as semifinais.

O Vôlei foi outra modalidade disputada na cidade neste domingo. No Ginásio Hélio Fiuza, no SC Magnólia, foi realizada a última rodada da fase classificatória da competição. SC Magnólia/Petrovôlei, EC Vera Cruz/Magé Voleibol, Santa Isabel FC/Vôlei Mauá e EC Cascatinha são as equipes que conquistaram as vagas para as semifinais da competição.

No principal jogo do dia, o Magnólia/Petrovôlei que era o segundo colocado até então na competição, derrotou o Vera Cruz/Magé Voleibol que ainda não tinha perdido um set no campeonato por 2 sets a 1. Com este resultado e a segunda vitória da equipe no dia, sobre o Santa Isabel FC por 2 sets a 0, a equipe alcançou a liderança da classificação.

Nas semifinais, a equipe vai enfrentar o Cascatinha que, foi o quarto colocado com 5 pontos. Do outro lado da semifinal, o atual campeão Vera Cruz/Magé Voleibol vai jogar contra Santa Isabel/Vôlei Mauá, que ficou com a terceira posição com 9 pontos. As semifinais vão acontecer no dia 30 de outubro, com local e horário ainda a serem definidos.

Confira os resultados da rodada:

EC Vera Cruz/Magé Voleibol 1 x 2 SC Magnólia/Petrovôlei

Instituto Bingen/Projeto Vôlei 1 x 2 Petrópolis x EC Cascatinha

SC Magnólia/Petrovôlei 2 x 0 Santa Isabel FC/Vôlei Mauá

EC Cascatinha 2 x 0 Coronel Veiga FC/ CBDV

Santa Isabel FC/Vôlei Mauá 2 x 0 Instituto Bingen/Projeto Vôlei Petrópolis

Os jogos complementares da sétima e última rodada do Futebol de Campo nas categorias sub-11 e sub-13, que aconteceriam neste domingo (18), entre Carangola FC e AM Oswaldo Cruz, foram adiados em decorrência da chuva que atingiu a cidade no dia anterior, prejudicando as condições do gramado no estádio 7 de Setembro. As partidas foram remarcadas para este fim de semana.