Além da premiação aos alunos vencedores, as escolas também receberam troféusDivulgação

Publicado 19/09/2022 09:25

Petrópolis - A aluna Lana dos Anjos Abreu. da Escola Municipal Rotary, foi a vencedora do concurso de redação da 13ª da Serra Serata 2022 - La Vita è Bella, promovido pela Prefeitura, em parceria com a Casa D´Itália Anita Garibaldi. A premiação aconteceu na tarde de sábado (17), no Palácio de Cristal. A aluna Allana Santana Bastos, da E.M. Arnaldo Dyckerhoff, ficou em segundo lugar; e Manoel Acácio Ferreira Werneck, da E.M. Rubens de Castro Bomtempo, em terceiro.

"É importante promovermos esse sentimento de olhar para a história nas nossas crianças. Desenvolvermos neles esse envolvimento com o passado e cultura da nossa cidade", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Além da premiação aos alunos vencedores, as escolas também receberam troféus. O tema do concurso desse ano foi Tereza Cristina de Bourbon - a mãe dos brasileiros. Além das três unidades classificadas, outras seis escolas da rede municipal participaram da iniciativa (E.P. Nossa Senhora de Fátima, E. Municipalizada Pedro Amado, E.M. Hildebrando de Carvalho, E.P. Carlos Demiá, E. Municipalizada Hercília Henriques Moret e Ciep Municipalizado Maestro Guerra Peixe). Todos os trabalhos inscritos ficarão expostos no Centro Cultural Tereza Cristina no Palácio de Cristal.

“A Serra Serata é a exaltação da cultura e história dos imigrantes italianos, que foram tão importantes na construção da nossa cidade. Envolver os nossos alunos nessa festa é oportunizar que eles conheçam ainda mais essa parte da nossa história”, comentou a secretária de Educação, Adriana de Paula.

A presidente da Casa D´Itália, Graça Vescovini participou da premiação e agradeceu ao empenho dos professores e diretores das escolas da rede municipal. “Foi emocionante em ver as escolas envolvidas nessa homenagem a imperatriz. Foi difícil escolher as três melhores, pois todos demonstraram tanta dedicação”, ressaltou a presidente.

A Serra Serata acontece no Palácio de Cristal e conta com uma programação cultural extensa e muita gastronomia em homenagem aos imigrantes italianos. A festa vai até o próximo domingo, dia 25, com atividades também no Centro Cultural Wilma Borsato, em Cascatinha (que depois de quatro anos fechado foi reaberto pela Prefeitura no sábado, dia 17) e no Cine Clube Raul Lopes.

A programação completa está no site do evento https://web2.petropolis.rj.gov.br/serra-serata/, onde é possível encontrar também curiosidades e a história da imigração italiana na cidade.

SERVIÇO

Serra Serata 2022 - La Vita è Bella

Quando: 15 a 18 e 22 a 25 de setembro

Onde: Palácio de Cristal

Horário de funcionamento:

5ª - 10h às 00h

6ª e sábado - 10h às 01h

Domingo - 10h às 00h

Atividades também serão realizadas no Centro Cultural Wilma Borsato e no Cineclube Raul Lopes.