Festa é uma homenagem aos imigrantes italianos que chegaram à Petrópolis e foram uma importante força motriz para o desenvolvimento econômico da cidade - Divulgação

Publicado 16/09/2022 09:22

Petrópolis - Pelos próximos dois fins de semana, Petrópolis vai celebrar a cultura italiana, com toda a sua riqueza gastronômica, cultural e histórica, na 13ª edição da Serra Serata. A festa, que é uma homenagem aos imigrantes italianos que chegaram à Petrópolis e foram uma importante força motriz para o desenvolvimento econômico da cidade, começou nesta quinta-feira, 15, no Palácio de Cristal.



A solenidade de abertura contou com a presença de secretários municipais, representantes da Casa D’Itália Anita Garibaldi, do Instituto Histórico de Petrópolis e com a Banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, que apresentou o hino do Brasil, da Itália e de Petrópolis. Antes do início, foi respeitado um minuto de silêncio, pelo falecimento da mãe do vice-prefeito Paulo Mustrangi, Suely Mustrangi de Oliveira, na manhã desta quinta-feira, 15, aos 80 anos.



A festa foi oficialmente aberta pela secretária de Turismo, Silvia Guedon, que ressaltou a importância do trabalho em conjunto da Secretaria de Turismo, Instituto Municipal de Cultura e Casa D’Italia Anita Garibaldi para garantir uma festa à altura da importância dos imigrantes italianos para Petrópolis. “Temos muito a agradecer aos italianos, um povo com muita alegria, garra e força. É assim que se constrói uma cidade. Todos de mãos dadas em torno de um mesmo objetivo que é deixar esse legado, erguido pelos italianos, para as próximas gerações”, destacou Silvia.



Após a solenidade de abertura, o Palácio de Cristal recebeu música italiana da melhor qualidade, com Anna Hannickel e orquestra. A primeira atração de uma festa que, durante dois fins de semana vai oferecer ao público muita dança, música, teatro, atividades para as crianças, gastronomia e muito conhecimento sobre a cultura italiana e a contribuição deste povo para a nossa Petrópolis. “É com muita alegria que abrimos esta edição do Serra Serata, que ajuda a fortalecer o renascimento cultural da nossa cidade. Serão dias e noites de imersão na cultura e no entusiasmo do povo italiano”, celebrou a presidente do Instituto Municipal de Cultura, Diana Iliescu.



Do lado de fora do Palácio, mais de 30 barracas servindo comidas típicas italianas, seguindo o cardápio elaborado pela Casa D’Itália Anita Garibaldi. “Os italianos deixaram o seu país sem saber o que estariam enfrentando. Aqui no Brasil e depois em Petrópolis, encontraram um lar, mas nunca deixaram para trás as suas raízes e era isso que eu sentia no meu pai. Há quase 40 anos a Casa D’Itália foi criada para manter essa chama acesa. A Serra Serata é uma comemoração à vida e o povo petropolitano merece. A festa é de vocês!”, destacou Graça Vescovini, presidente da Casa D’Itália.



O Instituto Histórico de Petrópolis também esteve representado pela presidente Ana Cristina Francisco que lembrou as grandes comemorações do ano de 2022, como o Bicentenário da Independência e o Bicentenário de nascimento da Imperatriz Teresa Cristina, que será homenageada com uma exposição, promovida pelo IHP, durante o Serrra Serata. Na abertura a Imperatriz, primeira italiana a chegar à Petrópolis, ainda no tempo do império, natural de Nápoles, Reino da Itália, foi representada pela atriz Vania Moreira.“Estamos muito felizes em participar desta festa tão importante e convidamos a todos para conhecer um pouquinho da história da Imperatriz Teresa Cristina”, convidou Ana Cristina.

A Serra Serata é uma realização da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Instituto Municipal de Cultura, com o apoio da Casa D’Itália Anita Garibaldi. Serão 8 dias de festa, de 15 a 18 e 22 a 25 de setembro, no Palácio de Cristal. A programação completa está no site do evento https://web2.petropolis.rj.gov.br/serra-serata/, onde é possível encontrar a programação completa, curiosidades e a história da imigração italiana em Petrópolis.



SERVIÇO

Serra Serata 2022 - La Vita è Bella

Quando: 15 a 18 e 22 a 25 de setembro.

Onde: Palácio de Cristal

Horário de funcionamento:

5ª - 10h às 00h

6ª e sábado - 10h às 01h

Domingo - 10h às 00h

*Atividades também serão realizadas no Centro Cultural Wilma Borsato e no Cineclube Raul Lopes.

Entrada franca