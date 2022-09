Curso de primeiros socorros: 21 guardas participaram do treinamento - Divulgação

Publicado 13/09/2022 08:13

Petrópolis - A Guarda Civil de Petrópolis participou, no último mês, de um curso de primeiros socorros: 21 guardas participaram do treinamento. Eles aprenderam sobre os primeiros cuidados em casos de acidentes ou situações extremas que envolvam, por exemplo, parada cardiorrespiratória, engasgos e socorro em locais de difícil acesso.

O curso é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Guarda Civil, e o Instituto de Educação Jesus Monteiro. O curso foi oferecido gratuitamente pelo instituto para capacitação e atualização de todo o efetivo da Guarda. Novas turmas de guardas também participarão do curso.

“Esta preocupação com os primeiros socorros está cada vez mais presente na Prefeitura. Neste ano, estamos realizando o curso de primeiros socorros para profissionais da educação de todas as unidades escolares do município. Além disso, criamos uma lei que obriga treinamento anual de todos os servidores da Prefeitura. E essa capacitação da Guarda Civil é mais uma iniciativa nesse sentido. São profissionais que estão na linha de frente. Então agradecemos muito essa parceria com o Instituto de Educação Jesus Monteiro”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. O curso realizado pelos guardas é o APH (Atendimento Pré-Hospitalar Intensivo).

“O curso foi de extrema importância. É mais uma ferramenta para melhor atendermos a população de Petrópolis. Por isso, é fundamental que todos os guardas estejam bem capacitados”, disse o superintendente da Guarda Civil, Charles Soares de Mattos. Durante o treinamento, foram realizados exercícios simulados com um professor e enfermeiro do instituto.

“O treinamento é fundamental para que a Guarda Civil tenha condições de prestar aos cidadãos os primeiros atendimentos pré-hospitalares. O objetivo é salvarmos o máximo de vidas. E o conhecimento salva vidas”, disse a diretora do Instituto Jesus Monteiro, Juliana Monteiro.