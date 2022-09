Todo o espaço está sendo decorado com as tradicionais cores verde, branco e vermelho, tudo para compor o cenário típico da festa Italiana - Divulgação

Todo o espaço está sendo decorado com as tradicionais cores verde, branco e vermelho, tudo para compor o cenário típico da festa ItalianaDivulgação

Publicado 12/09/2022 14:55

Petrópolis - Mais de 20 profissionais trabalham nesta reta final de montagem da estrutura da Serra Serata - La Vita è Bella, que terá inicio na próxima quinta-feira (15). O clima italiano vai tomar conta do Palácio de Cristal em dois fins de semana: de 15 a 18 e 22 a 25 de setembro.

Todo o espaço está sendo decorado com as tradicionais cores verde, branco e vermelho, tudo para compor o cenário típico da festa Italiana. Este ano, a festa vai contar com mais de 30 barracas de comidas típicas, cervejarias artesanais, souvenir e artesanato, além de um palco. Os produtos oferecidos durante o evento fazem parte do cardápio sugerido pela Casa D’Itália.

“Entregamos a obra de recuperação do Palácio de Cristal, preparamos o espaço para receber a Bauernfest, que foi um sucesso, e agora estamos novamente preparando o espaço para receber a próxima edição da Serra Serata. É um momento muito especial para nossa cidade. A festa movimenta muito a economia do município nos mais diversos setores. Estamos trabalhando de forma intersetorial para impulsionar a economia da cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Responsável pela montagem das estruturas, a Companhia Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) trabalha com equipe reforçada nos preparativos. “Nossos profissionais estão empenhados em entregar a melhor estrutura para o evento. Estamos trabalhando na montagem, pintura e manutenção do espaço. Além disso, continuamos trabalhando incansavelmente com uma equipe muito dedicada e esforçada na manutenção e cuidado com o município”, destacou Cedenyr Vieira, diretor-presidente da Comdep.