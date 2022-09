Procon fica na Rua Dr. Moreira da Fonseca, número 33, no Centro - Divulgação

Procon fica na Rua Dr. Moreira da Fonseca, número 33, no CentroDivulgação

Publicado 09/09/2022 16:29

Petrópolis - O Procon de Petrópolis orientou os comerciantes da região do Retiro a não deixarem as mercadorias expostas nas calçadas. A ação aconteceu na quinta-feira (8), após denúncias de moradores.

"As mercadorias estavam prejudicando os moradores e pedestres, que não conseguiam andar pelas calçadas. Após a orientação, os comerciantes retiraram as mercadorias e o passeio público foi liberado", disse o coordenador do Procon, Fafá Badia.

O Procon fica na Rua Dr. Moreira da Fonseca, número 33, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O telefone para denúncia é 2246-8477.