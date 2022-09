Catedral São Pedro de Alcântara - Divulgação

Publicado 07/09/2022 07:31

Petrópolis - Nesta quarta-feira (7), é comemorado o Bicentenário da Independência do Brasil. Petrópolis é parte importante desta história, já que foi nas viagens em busca de apoio para a tão sonhada independência que Dom Pedro I conheceu e se encantou com o natureza e o clima da nossa região. Anos depois, em 1830, comprou a Fazenda do Córrego Seco que, mais tarde, se tornou, por meio de decreto de Dom Pedro II, a cidade de Petrópolis.



Visitar os pontos turísticos da Cidade Imperial é passear pela história. Neste 7 de setembro eles estarão abertos para a visitação e alguns terão programação especial. O Bicentenário será celebrado no Museu Imperial com a apresentação de “A Música da Independência”. O espetáculo cênico-musical, do Instituto Musica Brasilis, celebra Dom Pedro I como compositor e ainda a criação musical deste período. Serão duas apresentações, de graça, às 16h e 17h. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada sessão, na bilheteria. O Museu Imperial vai estar aberto à visitação, das 10h às 18h.



Também têm celebrações especiais na Catedral São Pedro de Alcântara. Elas começam às 10h, com missa em ação de graças pelo bicentenário da Independência e, logo depois, às 11h30, será aberta a exposição 200 anos – Novos Olhares, na área externa da Catedral. A mostra reúne 70 trabalhos sobre o Bicentenário, selecionados nas 28 escolas paroquiais de Petrópolis. Para visitação, a Catedral São Pedro de Alcântara fica aberta das 9h às 16h. Durante as celebrações as visitações não serão permitidas.



O tradicional Desfile Cívico volta a ser realizado, a partir das 8h, no lado par da Rua do Imperador e vai contar com a participação de 32 instituições e escolas da rede pública.



Confira abaixo os horários de funcionamento dos principais pontos turísticos de Petrópolis neste 7 de setembro:



Museu Casa de Santos Dumont

Tel.: (24) 2247-5222 Rua do Encanto, 22 - Centro

Visitação: 07 de setembro das 10h às 17h. Bilheteria até às 16h45

Ingresso: R$ 10,00 /R$5,00 (½) - moradores de Petrópolis gratuidade toda quarta (com comprovante). Estudantes, professores e idosos (65 anos) pagam ½ entrada, idosos acima de 80 anos têm gratuidade. As escolas municipais e estaduais, agendando a sua visita terão gratuidade de terça a sexta. Grupos: mediante agendamento. email: casasantosdumont@gmail.com

Instagram: @casasantosdumont



Museu Casa do Colono

Tel.: (24) 22473715-Rua Cristóvão Colombo, 1.034 - Castelânea

Visitação: 07 de setembro das 9h às 14h



Parque Crémerie

Tel.: (24)2231-5834

Rua Luís de Camões – Estrada da Independência. S/nº

Visitação: 07 de setembro das 8h às 17h

Entrada franca



Parque Natural Municipal Padre Quinha

Tel.: (24) 2247-7358

Av. Ipiranga, 853 – Centro Histórico

Visitação: 07 de setembro das 8h30 às 17h30. Em caso de chuva não abrirá. Entrada franca

Centro de Cultura Estação de Nogueira

Tel.: (24)2221-5810. Av. Leopoldina, 317- Nogueira

Visita: 07 de setembro das 9h às 13h

Entrada franca



Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes

Estrada União e Indústria, 10000 – Itaipava

Visitação: 07 de setembro das 7h às 18h – Entrada Franca



Casa de Petrópolis Instituto de Cultura

Tel.: (24) 992 566 532

Rua Ipiranga, 716 - Centro

Visitação: 07 setembros das 10h às 16h

Às quartas-feiras petropolitanos não pagam entrada levando comprovante de residência. contato@culturacasadepetropolis.com.br



Trono De Fátima WhatsApp: 24 999420313 Rua do Bispo Dm José, S/nº

Sábados, Domingos das 8h às 18h 07 de setembro das 9h às 18h Instagram: @tronodefatimaoficial

Catedral São Pedro de Alcântara

Tel.: (24) 2242-4300. Rua São Pedro de Alcântara, 60 - Centro

Visitação: 07 de setembro das 9h às 16h

Entrada franca

Durante as celebrações as visitações não são permitidas. Instagram: @catedraldepetropolis



Museu de Cera

Tel.: (24)2249-1595 - Rua Barão do Amazonas,35 - Centro

Visitação: 07 de setembro das 10h às 17h

R$ 49,00 - Meia-entrada (estudantes, maiores de 60 e menores de 21 anos, professores, pessoas com deficiência, funcionários públicos e profissionais de toda a área da saúde) R$59,00 - Promo Rio (para moradores de todo estado do Rio de Janeiro)

R$69,00 - Promo Brasil (para moradores de fora do estado do Rio, mas dentro do Brasil) R$98,00 - Inteira (para quem é de fora do país)

R$39,00 - Moradores da cidade de Petrópolis (mediante comprovante de residência) Email: museudeceradepetropolis@gmail.com



Museu de Porcelana de Petrópolis

Tel.: (24) 2245-2876 – Rua Barão do Amazonas, 88 – Centro

email: museudeporcelana@gmail.com - www.museudeporcelana.com.br

Visitação: 07 de setembro das 10h às 16h

Instagram: @museudeporcelana

Museu Imperial

Tel.: (61)3521-4455 - Rua da Imperatriz, 220 – Centro

Ingresso: Inteira R$10,00 e R$5,00 (½)

Bilheteria: 9h30 às 17h

Visitação: 07 de setembro das 10h às 18h, com a permissão de entrada no Palácio até às 17h30.

Pavilhão das Viaturas das 10h às 18h Loja/Cafeteria das 10h às 18h



Orquidário Binot

Tel.: (24)2248-5665- Rua Fernandes Vieira, 390 - Retiro

Visitação: 07 de setembro das 7h às 18h

Entrada franca.

Instagram: @orquidariobinot



Santuário Vale do Amor

Tel.: Somente WhatsApp (24) 98801-0310. Estrada do Mata Cavalo, s/nº - Fazenda Inglesa

Visitação: 07 de setembro das 8h às 17h (funcionamos todos os dias) com agendamento para grupos.

Acesso: para motos, carros e vans. Santuário ao ar livre em meio as montanhas de Petrópolis

Ingressos: Fds e feriado: Inteira 40,00 (com 10,00 de cashback) e 20,00 (½) Tarifário: Durante a semana: 20,00 (todos)

½ entrada: Acima de 60 anos; estudante independente da idade; até 21 anos; pessoa com deficiência física; professor de rede pública

Observação: por ser uma reserva ambiental os pets não são permitidos Cantina somente em dinheiro. Loja oficial todos os dias

Instagram: @santuariovaledoamor



Sesc Quitandinha

Tel.: (24) 2245-2020 (recepção)/ 2245-7642/ 2291-6283 (agendamento escolar) Av. Joaquim Rolla, 2 – Quitandinha

Visitas livre: R$10,00 por pessoa, R$ 5,00 ½ entrada para idosos, professores e estudantes, R$ 2,00 habilitados SESC e moradores de Petrópolis.

Visitação: 07 de setembro das 9h30 às 17h.

Visitas Guiada: R$20,00 por pessoa, R$ 10,00 ½ entrada para idosos, professores e estudantes, R$ 5,00 habilitados SESC. (mediante disponibilidade)

Horário do Lago: terça a domingo e feriados, das 9h às 17h. Boliche: fechado no momento.

Instagram: @sescquitandinharj



Castelo de Itaipava

Tel.: (24)9 9911-9991 (WhatsApp) - www.castelodeitaipava.com.br BR-040 - Km 56 – Itaipava

Visitação:

07 de setembro: visitação interna está suspensa Restaurante e parque funcionarão normalmente Instagram: @castelodeitaipava



La Grande Vallée

Tel.: (24)2222-1388 / (21) 99354-3179 Rua das Acácias, 102 – Estrada do Ribeirão Grande – Itaipava

Visitação: 07 de setembro – apresentação única 11h - mediante agendamento (grupos até 20 pessoas, escolas e visitas individuais)Ingresso: R$30,00, crianças até 05 anos gratuito, de 05 a 18 anos e a partir de 65 anos R$ 25,00

Onde Saint Exupéry, o autor do livro “O Pequeno Príncipe” passou alguns períodos. Instagram: @lagrandevallee



Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Tel.: (24) 2236-0475/ (24) 2236-0464. Estrada do Bonfim - Pinheiral. Visitação: diariamente das 7h às 16h - Ingresso online: www.parnaso.tur.br Pernoite somente mediante agendamento.

https://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/destaques/251-reabertura-da-travessia - petropolis-teresopolis-e-camping-de-montanha.html

Instagram: @parnaso_oficial



Associação de Guias de Turismo de Petrópolis – AGP – Tel.: (24)9 8842-3235 WhatsApp/site: www.guiasdeturismodepetropolis.com e-mail: agpguias@gmail.com

Instagram: @guiaspetropolis https://www.petropolis.rj.gov.br/turispetro/passeioselazer



Para mais informações consulte o Disque Turismo por meio dos telefones: 0800 024 1516, (24) 2246-9462 ou WhatsApp (24) 2237-3321 e os Centros de Informação Turística no Portal do Quitandinha (aberto diariamente, das 8h30 às 17h30) e na Praça da Liberdade, (diariamente das 9h às 18h) ou acesse o site http://www.petropolis.rj.gov.br/turispetro.