Caso está sendo investigado pela Polícia Civil - Reprodução/Internet

Caso está sendo investigado pela Polícia CivilReprodução/Internet

Publicado 05/09/2022 14:08

Petrópolis - Um homem, ainda não identificado, foi morto durante uma tentativa de assalto a um taxista, neste domingo (4), na Vila Felipe, bairro Alto da Serra. O criminoso levou uma facada, desferida pelo motorista que conseguiu desarmá-lo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, como tentativa de roubo/legítima defesa. O taxista, apesar de ter sofrido um corte no braço, passa bem.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.