Material apreendido pela PM no Centro - Divulgação

Material apreendido pela PM no CentroDivulgação

Publicado 31/08/2022 16:46

Petrópolis - Policiais Militares do 26º BPM de Petrópolis observaram um homem durante patrulhamento na madrugada desta quarta-feira (31), em atitude suspeita, tentando esconder algo, e, ao abordá-lo, encontraram drogas em sua bolsa.

Com as informações coletadas, conseguiram localizar o criminoso que havia vendido as drogas ainda em posse de mais entorpecentes. A ocorrência foi registrada na 106ª DP, no Retiro, onde o material foi apreendido, sendo um dos homens autuado e o outro preso.



Na ação, foram apreendidos dois tabletes de maconha e cinco cápsulas de cocaína.