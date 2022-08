Evento acontece após 2 anos de suspensão devido à pandemia da COVID-19 - Reprodução

Evento acontece após 2 anos de suspensão devido à pandemia da COVID-19Reprodução

Publicado 30/08/2022 16:31

Petrópolis - O desfile cívico na rua do Imperador, no dia 7 de setembro (em comemoração ao Dia da Independência do Brasil) vai contar com 32 instituições e escolas da rede pública. O evento acontece após dois anos de suspensão devido à pandemia da COVID-19. Este ano, o desfile tem como foco o bicentenário da Independência.



“As escolas estão empolgadas e as bandas marciais já estão ensaiando para fazer uma bela apresentação”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula. “Como só teremos o desfile no Centro, durante toda a semana, as escolas que optaram por não desfilar na Rua do Imperador irão realizar nas unidades um ato cívico para celebrar a data”, explicou a secretária.



Cerca de 1.740 pessoas irão participar do desfile que tem início às 9h. Já a solenidade de abertura da Semana da Pátria acontece no dia cinco de setembro com solenidade na Praça dos Expedicionários, no Centro, a partir das 8h.

Bicentenário

As comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil, que serão o tema do desfile cívico, já passaram por Petrópolis neste ano. A cidade foi escolhida pelo Senado Federal para sediar o primeiro evento das comemorações do Bicentenário, em junho, com o lançamento do website “Itinerários Virtuais da Independência”.