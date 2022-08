A 33ª Bauernfest é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, com o apoio do Clube 29 de Junho - Divulgação

Publicado 28/08/2022 09:09

Petrópolis - A 33ª edição da Bauernfest – Festa do Colono Alemão termina neste fim de semana trazendo uma programação cultural extensa e muita gastronomia. A festa tem sido um sucesso e tem atraído muitos visitantes para a cidade. A ocupação hoteleira no último fim semana foi superior a 86% e do dia 13 até agora, mais de 535 veículos de turismo subiram a Serra trazendo visitantes para o evento, que é considerado o maior do Estado e o segundo maior do país no segmento.



“Esperamos um bom movimento neste último fim de semana da Bauernfest. Até o momento, mais de 500 veículos de turismo subiram a Serra para curtir a festa, que está muito bonita, organizado e é um sucesso. Com todas as dificuldades financeiras que tivemos esse ano, por conta das chuvas, foi um desafio organizar a Bauernfest em tão pouco tempo. Nesses últimos fins de semana a cidade tem ficado lotada por causa da festa, isso revela a retomada do turismo e o renascimento da cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Confira a programação deste domingo

DESFILE

10h - Concentração Museu Imperial



PALÁCIO DE CRISTAL

10h – Exposição “40 Anos do Primeiro Festival Germânico de Petrópolis”

15h - Hoppeditz – Os Tolos

14h - Dupla do Rio



PALCO ENGELBERT SEILER

10h – Teatro Infantil - Os Menestréis

14h30 - Orquestra da Ação Social pela Música

16h30 - Bauernband

17h30 - Concurso do Chapéu mais enfeitado

18h - Banda do Fritz

20h - Concurso de Chopp a Metro

21h - Banda do Fritz



PALCO KOBLENZ

11h - Jogos Germânicos

14h45 – Grupo Rheinland Pfalz

15h30 – Grupo Bauerngruppe

16h15 – Grupo Bauerngruppe

17h – Grupo Mosel Volkstanze

17h45 – Grupo Blumenberg Volkstanz

18h30 – Grupo Bergstadt

19h15 – AGFAP



PRAÇA DA LIBERDADE

15h – Banda Marcial José Bonifácio



CENTRO DE CULTURA RAUL DE LEONI

09h - Ateliê Aberto - com Paulo Campinho

10h – 18:00 – Exposição “Bauernfest: Acervo e Memória”

10h - 18:00 - Exposição “Apropriações – Colagens, Assemblages & suas Interfaces”