Neste ano, as competições estão sendo realizadas do sub-11 ao sub-17 - Divulgação/ Raphael Martins

Publicado 25/08/2022 08:22

Petrópolis - Os campeonatos municipais de futebol de campo de Petrópolis nas categorias de base estão chegando às rodadas decisivas da fase classificatória. No momento, o EC Corrêas lidera as disputas em três das quatro categorias. Neste ano, as competições estão sendo realizadas do sub-11 ao sub-17. Além disso, os campeonatos de 2022 contam com uma novidade: a organização da competição é da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Liga Petropolitana de Desportos (LPD).

As competições em Petrópolis acontecem através do Projeto Agita Futebol. O programa foi contemplado pelo Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esportes do Governo Federal e abrange a compra de materiais esportivos para os clubes, premiação dos campeonatos e os valores da taxa de arbitragem de cada partida das competições. Além disso, os profissionais dos clubes que participam dos campeonatos estão recebendo um curso de capacitação, com o coordenador técnico das categorias de base do Fluminense, Marcelo Veiga.

Dentro de campo, as disputas estão chegando à fase de definição das equipes que vão para as semifinais e pré-semifinais da competição. São mais de 700 atletas inscritos para os campeonatos e cerca de 75 partidas realizadas até o momento. O EC Corrêas é o líder em três das quatro categorias em disputa neste ano.

De acordo com a fórmula de disputa, em todas as categorias as equipes se enfrentarão em turno único durante a fase classificatória. Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes do terceiro ao sexto lugar se enfrentaram em jogos únicos de “pré-semifinais” (3ºx6º e 4ºx5º), para definição de quem também avança para as semifinais. Os terceiros e quarto lugares jogarão em casa. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Quem vencer no confronto entre o terceiro e o sexto colocado, jogará com o segundo colocado da fase classificatória. O primeiro colocado do geral enfrentará nas semis o vencedor da disputa entre o quarto e o quinto colocados. As semifinais serão disputadas em dois jogos, com vantagem de decidir em casa e empate no placar agregado para os dois primeiros na fase anterior. Na final, a equipe de melhor campanha na fase classificatória, decide em casa com vantagem do empate no placar agregado.

Confira como está a situação de cada categoria no campeonato municipal.

Sub-11:

Com cinco rodadas realizadas, o EC Corrêas lidera a categoria de forma invicta, com 4 vitórias em 4 jogos, tendo conquistado 12 pontos. A equipe é seguida pelo EC Cascatinha, que no segundo lugar com 10 pontos, ainda não perdeu na competição e tem 3 vitórias e um empate. O Serrano FC é o terceiro colocado , com 6 pontos. EC Vera Cruz, Carangola FC e AM Oswaldo Cruz têm 4 pontos cada um. O Laginha FC está na sétima posição, com um ponto conquistado.

A artilharia da competição tem quatro atletas empatados com a mesma quantidade de gols. Davi Macachero e Pedro Haider, do Cascatinha, e Davi Vieira e João Guilherme, do Corrêas, balançaram as redes quatro vezes cada um. O EC Corrêas é o atual pentacampeão do Sub-11, com os títulos conquistados em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021.

Sub-13:

No momento, com 5 vitórias em 5 jogos, o EC Corrêas lidera a disputa da categoria com 15 pontos. Empatados na segunda posição com 12 pontos estão o Serrano FC e o EC Cascatinha. O quarto colocado é o EC Vera Cruz, com 9 pontos e o AM Oswaldo Cruz, é o quinto com 6 pontos. Carangola FC e Laginha FC têm 3 pontos cada um, na sexta posição. Já o Boa Esperança FC ainda não pontuou no campeonato.

Após cinco rodadas, o atleta Breno Souza do EC Corrêas é o artilheiro da competição com 9 gols marcados. Em 2021, o Serrano FC foi o grande campeão da categoria.

Sub-15:

A categoria sub-15 é mais uma liderada pelo EC Corrêas. A equipe possui 12 pontos, com 4 vitórias em 4 jogos, na disputa para atletas até 15 anos. O Serrano FC, que tem 3 vitórias e 2 empates no campeonato, é o segundo colocado com 11 pontos. EC Vera Cruz e Laginha FC dividem a terceira posição com 7 pontos. Logo atrás, na quinta colocação estão o Oswaldo Cruz e o Carangola com 6 pontos cada. O Cascatinha é o sétimo colocado com 3 pontos e o Boa Esperança vem logo atrás, ainda sem pontuação.

Faltando apenas um jogo para o complemento da sexta rodada, a categoria tem quatro atletas empatados na artilharia. Guilherme Mesquita, do Corrêas, Luiz Fernando, do Carangola, Lucas Fonseca, do Laginha, e Yago Carvalho, do Vera Cruz, possuem 3 gols cada. O EC Corrêas é o atual campeão da categoria e busca o bicampeonato.

Sub-17:

O sub-17 é a única que não é liderada pelo EC Corrêas. Com seis vitórias em seis jogos, e 18 pontos conquistados, o Serrano FC é o primeiro colocado de momento da categoria. A equipe de Corrêas ainda não perdeu na competição, e está em segundo lugar com 13 pontos. Carangola, com 10 pontos, Vera Cruz com 9, e Laginha com 5, estão logo atrás na classificação. Em sexto lugar está o Itaipava EC, com 4 pontos. A equipe é seguida pelo Cascatinha, Oswaldo Cruz e Boa Esperança.

O EC Corrêas busca o tetracampeonato da categoria, já que foi o vencedor em 2018, 2019 e 2021. Na artilharia do campeonato está Enzo da Silva, do Serrano, com 7 gols marcados.

Mais informações sobre as competições estão disponíveis no site www.ligapetropolitana.com.br e nas redes sociais da LPD, no Facebook Liga Petropolitana de Desportos e Instagram @ligapetropolitanadedesportos.