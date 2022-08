Espaço está com infiltrações, vazamentos, telhado está com danos estruturais, entre outros problemas - Divulgação

Espaço está com infiltrações, vazamentos, telhado está com danos estruturais, entre outros problemasDivulgação

Publicado 23/08/2022 17:05

Petrópolis - Por determinação do prefeito Rubens Bomtempo, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) vai notificar a empresa responsável pela reforma do Terminal Rodoviário do Centro. O espaço está com infiltrações, vazamentos, o forro de PVC apresenta buracos, o telhado está com danos estruturais, não há calhas e as madeiras estão em péssimo estado. Todos os problemas encontrados no terminal fazem parte de um levantamento feito pela CPTrans e que vai servir de base para a notificação da empresa.

A reforma no Terminal Rodoviário do Centro começou em 2019 e foi entregue em junho de 2020, com a promessa de segurança para os usuários. “Apenas dois anos depois de entregue, a reforma já apresenta graves problemas. Determinei ao presidente da CPTrans, Fernando Badia que notifique a empresa a fazer os reparos necessários e estabelecer a segurança das milhares de pessoas que utilizam o terminal diariamente”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Fernando Badia explica que caso a empresa não faça os reparos urgentes, a Prefeitura poderá aplicar multa pela não realização do serviço. “Por ser uma obra tão recente e que com custo alto para o município, esses problemas não deveriam aparecer tão cedo”, ressaltou o presidente da CPTrans. A obra teve um investimento de R$ 964,4 mil e foi realizada pela empresa VACC Indústria, Comércio e Serviço Eireli.

“Mesmo notificando a empresa e exigindo que façam os reparos, estamos preparando uma licitação para fazer o serviço. Temos que garantir a segurança para as pessoas que utilizam o Terminal”, frisou Fernando Badia. Cerca de 100 mil pessoas passam pelo local diariamente. O Terminal Rodoviário do Centro conta com 80 linhas de ônibus com destino ao Alto da Serra, Quitandinha, Bingen, Retiro e Valparaíso.