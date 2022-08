Além da taxa de ocupação, a cidade também recebeu muitos visitantes que vieram de ônibus e vans - Divulgação

Publicado 22/08/2022 16:33

Petrópolis - A taxa de ocupação hoteleira em Petrópolis nesse segundo fim de semana da 33ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão, chegou a 83,25%. Os dados são do Disque Turismo e foram coletados no domingo (21). De acordo com o levantamento, a média na rede hoteleira foi maior no primeiro distrito (Centro da Cidade e arredores), chegando a 86,25%. Já nos hotéis dos distritos (Corrêas, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse), a taxa de ocupação chegou a 81,21%.



“Nos dois primeiros fins de semana da Bauernfest a ocupação hoteleira ficou alta, mostrando a recuperação e aquecimento do turismo. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, conseguimos fazer uma festa bonita e organizada para os visitantes e o povo petropolitano”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Além da taxa de ocupação, a cidade também recebeu muitos visitantes que vieram de ônibus e vans. De acordo com dados da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), foram 270 veículos adesivados no ponto montado próximo ao pedágio da BR-040, na Subida da Serra neste fim de semana. Entre o dia 13 até agora, a cidade já recebeu 535 veículos de turismo, entre vans e ônibus.



A 33ª Bauernfest segue até o dia 28 de agosto com programação cultural no Palácio de Cristal e arredores, além da Praça da Liberdade, Centro de Cultura Raul de Leoni e Museu Casa do Colono. A programação completa está disponível no site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).