Do montante de obras, 45 já ficaram prontas ou estão em execução, em investimento de R$ 12 milhões - Divulgação

Do montante de obras, 45 já ficaram prontas ou estão em execução, em investimento de R$ 12 milhõesDivulgação

Publicado 16/08/2022 16:55

Petrópolis - Seis meses após a primeira catástrofe climática de 2022, a maior tragédia socioambiental da história de Petrópolis, muito ainda precisa ser feito, mas os números impressionam: as equipes do município, que receberam o reforço de 1.348 funcionários da Frente Emergencial de Trabalho da Comdep, retiraram mais de 400 mil toneladas de detritos removidos das ruas.

Este número se soma à dragagem: mais de 12 mil toneladas de detritos removidas dos leitos dos rios, que estavam assoreados após cinco anos sem ações efetivas de limpeza. Isso além dos dois mil bueiros desobstruídos após as fortes chuvas de fevereiro e março.

Trabalho feito em parceria da Secretaria de Obras e Comdep, que também recuperaram mais de 40 pontes danificadas pelas chuvas. Além disso, mais de mil reparos em manutenção viária já foram feitos.

Obras restabeleceram artérias da cidade

Do montante de obras, 45 já ficaram prontas ou estão em execução, em investimento de R$ 12 milhões. São intervenções que estabilizaram e restabeleceram vias fundamentais para o trânsito, como os corredores do Bingen e da Barão do Rio Branco.

Outras obras importantes foram a instalação de muros de gabião na Avenida Piabanha, na Rua Saldanha Marinho e na Afrânio de Mello Franco, no Quitandinha.

Essas intervenções se somam às obras que o Governo do Estado vêm fazendo de forma direta, com recursos próprios, sem passar pela Prefeitura. O município busca convênio para que o andamento destas intervenções e os próximos passos sejam definidos em conjunto.

Petrópolis daqui pra frente

Apesar de todo este esforço, a magnitude das duas maiores catástrofes climáticas da história de Petrópolis exige ainda mais investimentos. Petrópolis conseguiu aprovar, em tempo recorde, crédito de R$ 100 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

Destes recursos, R$ 80 milhões serão destinados para obras e R$ 20 milhões para ações de drenagem e pavimentação. O município já planeja pacote de 36 intervenções, principalmente em comunidades do Alto da Serra que ainda não foram atendidas.

A equipe de governo está fazendo reuniões periódicas com moradores de áreas como o Morro dos Ferroviários para definir as intervenções necessárias para os locais.

"Estamos ouvindo os técnicos e a comunidade para que possamos fazer obras que nos coloquem em um novo patamar de segurança e resiliência. Só assim vamos dar esperança para os petropolitanos", disse o prefeito Rubens Bomtempo.