Veículo é elétrico 100% sustentável, com capacidade para 5 pessoas e 1 lugar para pessoa com cadeira de rodasDivulgação

Publicado 12/08/2022 09:24

Petrópolis - Uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e o projeto INcluir vai garantir o transporte especial para cadeirantes, pessoas com deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida na Bauernfest - Festa do Colono Alemão -, que começa nessa sexta-feira (12). O veículo ficará estacionado na Praça 14 Bis, no centro da Cidade e fará o transporte até o Palácio de Cristal, um dos principais pontos da festa.



“Essa iniciativa tem o objetivo de promover a inclusão e permitir que todos tenham acesso ao evento sem barreira. A Bauernfest é a nossa principal festa, que gera emprego e renda para a nossa cidade, além de valorizar a cultura dos nossos colonos, que ajudaram a construir Petrópolis. Essa parceria com o Projeto INcluir é uma forma de qualificar ainda mais a festa”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O veículo é elétrico 100% sustentável, com capacidade para cinco pessoas e um lugar para pessoa com cadeira de rodas. As viagens estão programadas para acontecer em todos os dias do evento, das 10h30 às 18h30. Dois portadores de deficiência e/ou idosos acima de 80 anos terão vagas gratuitas. Para as outras pessoas é preciso contribuir com R$10 de ingresso ou doar quatro litros de óleo de cozinha usado.



“Todo o resíduo será destinado para uma empresa legalizada que irá gerar ICMS ecológico para a cidade, assim, além da inclusão estamos contribuindo com o Meio Ambiente”, disse Chen Li Cheng do Projeto INcluir. “Criamos o projeto esse ano, depois do evento Vira Petrópolis, que foi um sucesso a adesão dos PcDs. O nosso objetivo com o projeto é tirar os PcDs de casa, fazer com que eles se sintam incluídos e que saibam que eles podem ir e fazer qualquer coisa”, frisou Chen.



O veículo foi adquirido pelo projeto e por meio da parceria com a Prefeitura vai estar disponível nos 17 dias da Bauernfest. “A acessibilidade em eventos tem um papel de extrema importância social e o projeto tem o objetivo de promover essa inclusão”, ressaltou Chen.



A 33ª da Bauernfest vai do dia 12 até 28 de agosto, com programação gratuita no Palácio de Cristal e arredores, Centro de Cultura e nas praças da Liberdade e Visconde de Mauá (Praça da Águia); além do Museu Casa do Colono. A programação completa está disponível no site e redes sociais da Prefeitura.