Objetivo é garantir o sucesso do evento, o conforto de quem for à festa e para a fluidez no trânsito - Reprodução

Publicado 09/08/2022 15:43

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, montou um plano de ação para o trânsito da cidade durante a Bauernfest. O objetivo é garantir o sucesso do evento, o conforto de quem for à festa e para a fluidez no trânsito.

Para isso, a CPTrans preparou uma série de ações: a ampliação do estacionamento rotativo; a definição de áreas de embarque e desembarque para ônibus de turismo, Vans de turismo, táxis e carros por aplicativo; a definição das áreas de estacionamento desse modos de transporte; a inversão da mão da Rua Padre Siqueira; entre outras ações.

A festa começará na sexta-feira (12) e vai até o dia 28

"Vamos celebrar essa Bauernfest. Vai ser importante para autoestima da cidade, após vivermos momentos difíceis, como foram a pandemia e os dois desastres das chuvas. Agora, vamos receber da melhor forma possível todos os que forem à festa. Os moradores de Petrópolis e os turistas", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

"A expectativa é de uma procura muito alta pela festa. Até mesmo pelo fato de a cidade não ter uma Bauernfest presencial há 3 anos. Por isso, sugerimos que as pessoas deem preferência a outros modos de transporte, que não o carro. Que usem os ônibus municipais, os táxis, o carros por aplicativos. Principalmente quem for beber na festa", disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.

Alterações no trânsito

A Rua Alfredo Pachá estará totalmente interditada nos 17 dias de festa. Já o entorno da Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia) ficará fechado para o trânsito de sexta a domingo.

A única via que terá a mão invertida durante a Bauernfest é a Rua Padre Siqueira (atrás do Palácio de Cristal). Durante a festa, ela operará no sentido Bingen.

Estacionamento rotativo

O estacionamento rotativo será ampliado durante a festa. Nos pontos do Centro Histórico que já contam com o rotativo, o horário será estendido de quarta-feira a domingo, passando a funcionar das 8h às 22h.

Além disso, de sexta a domingo, haverá mais duas ruas operando o rotativo durante a festa: a Avenida Koeler (sentido Praça da Liberdade) e a Rua da Imperatriz (sentido Rua do Imperador, após a ponte em frente ao Museu Imperial).

Motos

As motos terão uma área para estacionamento na Rua Padre Siqueira (próximo ao encontro com a Avenida Piabanha).

Táxi de carros de aplicativo

O embarque e desembarque de táxi e carros de aplicativo terá dois espaços: Rua Roberto Silveira (sentido bairro, próximo à Rua Padre Siqueira) e Avenida Piabanha (sentido Bingen, logo depois da Casa Visconde de Mauá).

Ônibus de turismo

Os ônibus de turismo que subirem a Serra serão adesivados já na BR-040, na praça de pedágio de Xerém. O adesivo terá: o local para embarque e desembarque daquele veículo; o local destinado para estacionamento; e um QR Code indicando a rota via Google Maps.

Para isso, a CPTrans atuará em parceria com a Concer (concessionária que administra a BR-040). Uma equipe da CPTrans estará na praça de pedágio fazendo uma triagem para orientação dos visitantes e motoristas dos ônibus turísticos.

O embarque e desembarque de ônibus de turismo terá dois espaços: Avenida Tiradentes (em frente à Catedral) e Rua Montecaseros (sentido Bingen, próximo ao Gehren).

Vans de turismo

O embarque e desembarque das Vans de turismo será na Praça 14 Bis. E esses veículos estacionarão na Rua Frei Rogério (atrás da Editora Vozes). Também poderá ser utilizado para estacionamento desses veículos o terreno da CPTrans na Rua do Imperador.

Ambulâncias e Bombeiros

A Avenida Barão do Rio Branco (sentido Centro) terá uma sinalização horizontal e vertical na faixa da esquerda indicando a prioridade para ambulâncias e Corpo de Bombeiros.