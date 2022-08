Agosto Dourado: mês de incentivo ao aleitamento materno - Reprodução

Agosto Dourado: mês de incentivo ao aleitamento maternoReprodução

Publicado 04/08/2022 15:56

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde vai abrir a programação da campanha Agosto Dourado, que incentiva a amamentação, com uma importante ação na Praça Dom Pedro: o Pit Stop Dourado. Na sexta-feira (05), das 9h30 às 13h30, haverá aferição de pressão arterial e glicemia capilar, e o mamaço, com o objetivo de evidenciar a importância do aleitamento materno.

Testes rápidos para sífilis, HIV e Hepatites B e C, entre outras atividades, como a pintura na barriga das gestantes (bellymapping), orientações nutricionais e informações sobre a Saúde do Homem e Saúde da Mulher e Saúde Bucal também fazem parte da programação do Pit Stop Dourado. O evento conta com a participação de organizações não governamentais.

“Com essa série de ações, nosso intuito é atrair não só as mulheres, mas também a população masculina, pois é importante que todos entendam a importância da amamentação. O leite materno é o alimento mais saudável e o único que oferece as substâncias que geram o desenvolvimento cerebral de forma integral”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

“Além de um gesto de amor, a amamentação contribui para o crescimento saudável das crianças. É importante continuarmos nessa luta para garantir a conscientização da sociedade e extinguir o preconceito que muitas mulheres ainda enfrentam quando precisam alimentar seus bebês em locais públicos”, diz a secretária Chefe de Gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Luciane Bomtempo.

As atividades englobam, principalmente, a saúde da mulher, no quesito de amamentação, e cuidados com o bebê. “Porém, as equipes da Secretaria de Saúde que organizam o evento também pensaram na valorização da paternidade ativa, ou seja, quando o homem realmente se envolve, assume o seu papel e ajuda a mulher, principalmente nessa fase. Além disso, com a realização do mamaço, queremos contribuir para que as mães com seus bebês se reúnam para amamentar e compartilhar experiências”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

O evento está sendo preparado pelas Áreas Técnicas de Saúde, da Secretaria de Saúde. A campanha Agosto Dourado foi criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A cor dourada foi escolhida para designar o mês de agosto pelo fato de estar relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.