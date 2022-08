Mercado formal de trabalho no município registrou saldo positivo pelo 5º mês consecutivo - Reprodução

Mercado formal de trabalho no município registrou saldo positivo pelo 5º mês consecutivoReprodução

Publicado 02/08/2022 14:48

Petrópolis - A economia de Petrópolis registrou saldo positivo de 427 novos empregos com carteira assinada em junho, mês em que as contratações de trabalhadores totalizaram 2.455 e as demissões, 2.028. O crescimento do número de postos de trabalho foi registrado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência.

Com o desempenho de junho, o mercado formal de trabalho no município registrou saldo positivo pelo quinto mês consecutivo, fechando o primeiro semestre com o acumulado de 2.384 novos postos e o total de 63.348 empregos. O número indica que a economia local segue em recuperação, após a fase crítica da pandemia de Covid-19 e o impacto das catástrofes climáticas do verão.

O prefeito Rubens Bontempo vê com otimismo os números do Caged: “Eles confirmam, mais uma vez, o que vínhamos sentindo: a economia petropolitana retoma a atividade mês a mês, numa curva de crescimento que, esperamos, deve continuar subindo. Nossas empresas são robustas e resilientes e temos feito todo o possível, na Prefeitura, para apoiá-las”.