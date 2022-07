Salas de imunização estão preparadas e são abastecidas diariamente para receber o público - Reprodução

Salas de imunização estão preparadas e são abastecidas diariamente para receber o públicoReprodução

Publicado 30/07/2022 09:52

Petrópolis - Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a COVID-19, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, manterá dois postos de vacinação abertos neste sábado (30). O Centro de Saúde Coletiva do Centro e o Centro de Saúde do Itamarati estarão funcionando das 8h30 às 16h30, para atender todos os grupos previstos. Nesta sexta-feira (29), foi ampliada a aplicação da quarta dose (segundo reforço) para pessoas com 18 anos ou mais.

A medida vem sendo adotada desde o mês de junho, com o objetivo de garantir o acesso de toda a população, principalmente daqueles que por conta do trabalho, não conseguem chegar aos postos de vacinação durante a semana. “A imunização é essencial. O engajamento de todos, pais e responsáveis e todas as pessoas incluídas nos grupos prioritários, é fundamental para evitar a propagação das doenças”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, explica que as salas de imunização estão preparadas e são abastecidas diariamente para receber o público. “É fundamental destacar que as vacinas são seguras e a forma mais eficaz de prevenção e de deter o agravamento da doença. Além disso, é importante que as medidas sanitárias, como uso de álcool em gel, sejam mantidas. Para garantir a imunização, é necessário apresentar o cartão de vacina, assim como o CPF ou o cartão SUS”, frisa.

Veja o calendário dos próximos sábados:

06/08 UBS Quitandinha, Itaipava e Morin

13/08 Centro de Saúde Coletiva (Centro) e Centro de Saúde do Itamarati

20/08 UBS Quitandinha, Itaipava e Morin

27/08 Centro de Saúde Coletiva (Centro) e Centro de Saúde do Itamarati