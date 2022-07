Drogas apreendidas pela PM no Itamaraty - Divulgação/PM

Publicado 28/07/2022 13:25

Petrópolis - Nesta quinta-feira (28) homens do 26º BPM de Petrópolis apreenderam 380 cápsulas de cocaína, 236 tabletes de maconha e 250 pedras de crack no bairro Itamarati. Segundo a ocorrência, os agentes receberam a denúncia de que traficantes teriam escondido as drogas em uma área de mata da localidade.

Após realizarem buscas, os entorpecentes foram encontrados e encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde a ocorrência foi registrada.