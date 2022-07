Este foi o primeiro fim de semana depois da reabertura do espaço pela Prefeitura de Petrópolis - Divulgação

Publicado 25/07/2022 12:27

Petrópolis - Mais de 2,5 mil petropolitanos e turistas estiveram no Palácio de Cristal no último sábado e domingo, primeiro fim de semana depois da reabertura do espaço pela Prefeitura de Petrópolis. O grande número de visitantes, que tiveram várias atividades culturais como atrativo adicional, não é o único motivo de comemoração para a Secretaria de Turismo: a taxa de ocupação hoteleira na área central da cidade chegou a 83,5%, uma das maiores registradas neste ano.

"A volta do Palácio de Crsital ao nosso roteiro turístico-cultural, após mais de dois anos fechado, é expressão da retomada econômica de Petrópolis. Poder reabrir o palácio, restaurado, é um orgulho que compartilhamos com todos os petropolitanos", disse o prefeito Rubens Bomtempo. Ao lado da primeira-dama e secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, ele voltou ao palácio ontem, dois dias depois de ter presidido a cerimônia de reabertura.

A secretária municipal de Turismo, Silvia Guedon, destacou a importância do Palácio de Cristal para a demanda turística, já que o prédio histórico de ferro e vidro é um dos atrativos mais procurados no Centro, junto com a Catedral de São Pedro de Alcântara, reinaugurada no dia 1º. "Os turistas estão se sentindo muito atraídos para passar um fim de semana em Petrópolis com esses dois atrativos abertos. Temos as melhores expectativas para as próximas semanas", afirmou.

A taxa de ocupação hoteleira no fim de semana, observou a secretária de Turismo, mostra que o movimento turístico está "muito aquecido" na alta temporada em Petrópolis. Além de atingir 83,3% na região Central, a taxa alcançou 91,2% nos demais distritos, incluídos Itaipava, Araras e a localidade de Secretário. Outra razão para ver o período com otimismo, acrescentou Silvia Guedon, é o esperado prolongamento da temporada de inverno, pois a Bauernfest será realizada de 12 a 28 de agosto.