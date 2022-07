Palácio de Cristal é um dos principais cartões-postais de Petrópolis - Divulgação

Petrópolis - Mais de dois anos e meio depois do fechamento para obras, o Palácio de Cristal vai ser reaberto aos petropolitanos e turistas nesta sexta-feira (22). Um dos principais cartões-postais de Petrópolis, o espaço está integralmente recuperado pela Prefeitura, que assumiu a restauração do palácio no início do ano, complementando os trabalhos paralisados em 2020, na área externa, realizados com recursos da Caixa Econômica Federal.

O Palácio de Cristal vai ser restituído ao público em cerimônia a partir das 10 horas, com a presença do prefeito Rubens Bomtempo. “Estamos devolvendo à visitação um patrimônio de valor histórico e arquitetônico não só para Petrópolis, mas também para todo o Brasil. A volta das atividades no palácio é mais uma marca da retomada da cidade, a exemplo da reinauguração de nossa Catedral, no mês passado”, afirma o prefeito.

Após a inauguração, o Palácio de Cristal passa a se preparar para o seu evento anual mais importante – a Bauernfest, de 12 a 28 de agosto, em sua 33ª edição. Realizada no espaço desde 1990, em homenagem aos colonos alemães, a festa não foi promovida no local em 2020 e 2021.