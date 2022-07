Crimes flagrados pelos fiscais infringem a Lei Municipal 6495/07 - Divulgação

Publicado 19/07/2022 19:51

Petrópolis - Uma denúncia levou fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis a flagrarem movimentação de terra, com corte de talude e construção irregular de três casas próximo a margem do rio e em Área de Preservação Permanente (APP) no distrito da Posse.

Quatro pessoas foram autuadas. Será instaurado processo administrativo para a responsabilização dos infratores e também a comunicação do crime ambiental à 106ª Delegacia de Polícia (DP), em Itaipava.



De acordo com os fiscais, o corte de talude foi flagrado há aproximadamente dez metros da margem do rio. Já a construção das três casas estava há cerca de 20 metros. Todos os responsáveis receberam autuações por intervenção em APP e estão impedidos de realizar novas intervenções nos locais.



Os crimes flagrados pelos fiscais infringem a Lei Municipal 6495/07, além da Lei 9605/08 e do Código Florestal. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (24) 2246-9241 ou na sede da Secretaria de Meio Ambiente, na Avenida Koeler, número 87, no Centro da Cidade. O anonimato é garantido.