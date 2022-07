Programe sua viagem e evite retenções nesse trecho da rodovia durante a operação especial - Reprodução

Programe sua viagem e evite retenções nesse trecho da rodovia durante a operação especialReprodução

Publicado 18/07/2022 19:50

Petrópolis - Uma carreta de grande porte subirá a Serra de Petrópolis pela pista de descida, em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 19.07 (virada de segunda para terça), entre meia-noite e 4h. A reversão da pista de descida exigirá a interdição total do trecho entre o km 80 e km 102, no sentido RJ. A operação será necessária porque o veículo não passa por determinadas curvas da pista de subida, que vai operar normalmente no período.



Equipes da PRF, com apoio da Concer, vão acompanhar a operação, que poderá ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis.



Programe sua viagem e evite retenções nesse trecho da rodovia durante a operação especial. Para obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário deve ligar para a Central de Atendimento Concer: 0800-2820040. Portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800-2810041.

A operação especial também estará no concer.com.br, Facebook Concer e WhatsApp Concer (21-99724-2655, Duque de Caxias| 97288-3912, Serra | 997848115, Itaipava-Juiz de Fora).