Prefeito Rubens Bomtempo participou da cerimônia e destacou o trabalho da corporação no município - Divulgação

Publicado 13/07/2022 15:04

Petrópolis - A Guarda Civil Municipal (GM) de Petrópolis, instituição que zela pela proteção do patrimônio e dos cidadãos petropolitanos, celebrou 98 anos de história nesta terça-feira (12). O ato solene em comemoração à data foi realizado na sede da corporação com a participação do prefeito Rubens Bomtempo, que destacou o trabalho da corporação no município, e demais autoridades.

“É com muito orgulho que participo dessa comemoração. Petrópolis tem uma das guardas mais antigas do Brasil, o que evidencia ainda mais sua importância não apenas nas operações, mas na história da cidade. É importante agradecer por tudo que essa corporação fez pela cidade e pelos moradores durante as chuvas que atingiram a cidade”, declarou Bomtempo.

Durante a solenidade, o prefeito e o superintendente da Guarda Civil Municipal, Charles de Mattos , entregaram certificados de reconhecimento e gratidão aos profissionais que atuaram em Petrópolis durante as tragédias climáticas dos dias 15 de fevereiro e 20 de março.

O comandante geral da GM destacou o trabalho da corporação para população. “Perseveramos na missão de fazer uma cidade melhor e com mais qualidade de vida. Este é um evento especial, com a presença de autoridades, valorizando quem dedica boa parte da sua vida a esta corporação, a cidade e a população”, enfatizou.

A Guarda Civil Municipal de Petrópolis também conta com o grupamento de operações especiais com cães. Os animais atuam em apoio às operações do poder público e das forças de segurança do município, seja nas ações de fiscalização de posturas, detecção de material entorpecente e até mesmo no trabalho de cinoterapia.

Considerada uma das mais antigas do país, a instituição foi criada em 12 de julho de 1924, com competência para a proteção de bens, serviços e instalações públicas. Com o aumento das atribuições, atualmente a corporação também realiza o patrulhamento preventivo, visando maior segurança e bem estar da população.