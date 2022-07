Painel de arrecadação dos itens estará montado na entrada da sede da Secretaria de Defesa Civil - Divulgação

Publicado 12/07/2022 15:25

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Defesa Civil, retoma a Parede Solidária e dá início a campanha de inverno, para a arrecadação de agasalhos e cobertores. A iniciativa, já realizada ano passado, busca impulsionar as doações e facilitar o acesso aos itens arrecadados.

A partir desta terça-feira (12), o painel de arrecadação dos itens estará montado na entrada da sede da secretaria – na rua Buarque de Macedo, 128, Morin -, e quem tiver o que doar pode deixar no local, para quem precisar, recolher diretamente.



“Essa é uma importante iniciativa que contribui muito com as pessoas em risco social nesta época do ano. Essa é uma ação que atrai a participação da população que tem o que doar e facilita o acesso de quem precisa dos itens”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



O painel da Parede Solidária passará a fazer parte da fachada do prédio da Defesa Civil. Instalado logo na entrada, o ponto de arrecadação das doações permanecerá na entrada da sede da secretaria ao longo de todo inverno. Quem tiver itens para doar, basta depositar no local que fica à disposição das pessoas que precisam das doações.



“Basta passar, deixar a doação e quem precisa, basta escolher o que lhe serve. Esse formato de doação garantiu uma grande adesão na edição passada, alcançamos muitas pessoas que se interessaram em doar e muitas outras que foram beneficiadas”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



As equipes da Defesa Civil organizarão diariamente as doações da Parede Solidária, que só não estará na entrada do prédio nos dias de chuva. As peças doadas ficarão disponíveis ao público. “Esse modelo de campanha deu muito certo, nossas equipes manterão o painel organizado com todas as peças que recebermos”, destacou a diretora de projetos da Defesa Civil, a Tenente Camila Nunes.



A partir desta terça (12), as doações podem ser deixadas diretamente na Parede Solidária ou entregues na recepção da Defesa Civil, das 8h às 17h. Todos os itens passarão por avaliação pelas equipes da Defesa Civil de forma a garantir o bom estado de todas as peças que estarão disponíveis ao público.