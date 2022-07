O prefeito Rubens Bomtempo assinou na manhã desta segunda-feira (11) o termo de referência do concurso - Divulgação

Publicado 12/07/2022 14:05

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis anunciou a realização do concurso público para a área de Educação. Serão abertas 877 vagas para professor, secretário escolar e educador infantil para contratação imediata. A previsão é que a prova seja realizada em dezembro deste ano. O edital será publicado em breve no site da Prefeitura.

“O último concurso realizado para a Educação foi em 2014, para professores de Matemática e anos finais. Estamos cumprindo um compromisso firmado com a Educação, que é realizar o concurso público e atender a demanda das nossas escolas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O prefeito Rubens Bomtempo assinou na manhã desta segunda-feira (11) o termo de referência do concurso. Agora, o grupo de trabalho montado para elaborar o edital vai concluir o texto para que o mesmo seja publicado no Diário Oficial (D.O.) do município.

Além do cronograma, o edital vai contar com o quadro de vagas completo, rendimentos entre outras regras do concurso. “Assumimos o governo com um déficit grande nas escolas. Fomos autorizados pela justiça a fazer contratações e também convocamos os aprovados no processo seletivo para atender a carência. Mas agora com o concurso público vamos estar atendendo uma reivindicação antiga da categoria e garantir a presença do professor em sala de aula”, ressaltou a secretária de Educação, Adriana de Paula.

Todo o processo do concurso público está sendo elaborado pela Secretaria de Administração. “Tínhamos a intenção de fazer um concurso público para toda administração, mas devido as duas chuvas de fevereiro e março tivemos que priorizar a Educação neste momento. Mas continuamos com os estudos para realizar concursos para outras áreas”, explicou o secretário de Administração, Ramon Mello.