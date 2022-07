Veículo está estacionado no pátio da Faeterj, na Avenida Getúlio Vargas, no Quitandinha - Divulgação

Publicado 08/07/2022 15:50

Petrópolis - Nos três primeiros dias da campanha de castração, que está sendo realizada pela Prefeitura de Petrópolis, 513 animais foram operados. Foram 275 cães e 238 gatos atendidos no castramóvel, que estará na cidade até o dia nove de julho. Até lá, a previsão é de que 1,2 mil pets passem pela cirurgia. O veículo está estacionado no pátio da Faeterj, na Avenida Getúlio Vargas, no Quitandinha.

Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Rubens Bomtempo, junto com o secretário de Saúde Marcus Curvelo e o vereador Domingos Protetor, esteve acompanhando o trabalho das equipes que atuam no castramóvel. "É uma ação importante para o bem estar dos animais e todos que foram cadastrados serão atendidos. Além de promover a saúde dos bichos, nossa intenção é contribuir para a diminuição do abandono de cães e gatos pois, em muitos casos, os tutores não têm condições de criar os filhotes”, explica Bomtempo.



As inscrições foram realizadas pelas agentes comunitárias de Saúde durante as visitas nos imóveis das respectivas áreas de abrangência e também pelas equipes da Coordenadoria de Vigilância Ambiental. Nesta etapa, estão sendo atendidas as comunidades do Amazonas, São Sebastião, Alto Siméria, Dr. Thouzet, Duques, Vila Saúde e Santíssima Trindade. “Além de evitar a reprodução descontrolada, a esterilização de cães e gatos previne uma série de doenças, como o câncer de mama nas fêmeas e o de próstata nos machos”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



O equipamento é completo e funciona com equipes especializadas nesse tipo de procedimento. “Estamos satisfeitos com o empenho da Prefeitura para trazer o castramóvel para esta grande ação na cidade. Além de um gesto de amor, a castração é um ato importante para a saúde pública, pois contribui para redução de casos de maus tratos, abandono e zoonoses”, disse o vereador Domingos Protetor.



Uma cota de vagas foi destinada à Coordenadoria de Bem Estar Animal (Cobea) para atender as demandas geradas pelas chuvas de 15 de fevereiro e 20 de março e outra cota atenderá aos protetores que trabalham com felinos. O intuito é controlar a transmissão de esporotricose, que é uma zoonose de grande importância.