Equipes de agentes de Combate a Endemias visitaram residências, terrenos baldios, comércios e outrosDivulgação

Publicado 07/07/2022 14:47

Petrópolis - O Levantamento Rápido de índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), realizado entre os dias 20 e 24 de junho constatou, mais uma vez, o baixo índice de infestação do mosquito em Petrópolis. No período, foram visitados 5.102 imóveis entre o primeiro e o quinto distrito da cidade e o nível de risco de infestação predial foi de 0,25%, o que representa uma redução de 0,50% em relação ao estudo anterior, feito em abril. A taxa aceitável pelo Ministério da Saúde (MS) é de 1%.

As equipes de agentes de Combate a Endemias (ACEs) da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica visitaram residências, terrenos baldios, comércios e outros. A expectativa inicial era de que 4.754 imóveis fossem percorridos. “Ultrapassamos a meta e o resultado foi ainda mais satisfatório do que o estudo anterior. Isso mostra que a população está consciente e envolvida no combate ao mosquito. Porém, não podemos relaxar”, destaca o prefeito Rubens Bomtempo.

O trabalho de combate aos vetores e de orientação à população é desenvolvido durante todo o ano e intensificado durante o LIRAa. São 138 agentes de Combate a Endemias que fazem visitas domiciliares em todo o território trabalhando na prevenção e eliminação de focos do mosquito.

“É fundamental que a população continue fazendo a sua parte. Cuidando de sua casa e mantendo hábitos básicos contra o mosquito e colocando em prática as ações da campanha 10 Minutos Contra a Dengue, identificando e eliminando os criadouros de mosquitos em suas residências”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

A próxima etapa do LIRAa deve acontecer entre os dias 3 e 6 de outubro. Por meio da ação é possível determinar o índice de infestação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.