Responsável pela queimada foi identificado e autuado pela Secretaria de Meio Ambiente - Divulgação

Responsável pela queimada foi identificado e autuado pela Secretaria de Meio AmbienteDivulgação

Publicado 06/07/2022 14:10

Petrópolis - O setor de fiscalização da Secretaria Meio Ambiente, em ação de rotina com o objetivo de coibir infrações ambientais, flagrou, na tarde de terça-feira (5), uma queimada no distrito da Posse. O responsável foi identificado e autuado. A ação ocorreu próximo à Unidade de Conservação do Monumento Natural Municipal da Pedra do Elefante (Monape), localizado nas áreas rurais do Taquaril e do Brejal, tornando a infração mais grave.

O homem foi autuado por infringir os artigos 42 e 43 da Lei municipal n° 6.389 de 2006, que veda o emprego do fogo nas florestas e demais tipos de vegetação, bem como proíbe a queima pura e simples de lixo, restos de vegetação ou quaisquer outros detritos.

“Entre os meses de junho e agosto, o município passa pelo período de seca. Com menos chuvas na região, a vegetação, principalmente a rasteira como o capim, se torna mais propensa ao alastramento das queimadas. A situação é agravada também pelo período das festas juninas com fogueiras e soltura de balões, que são proibidos. É uma época de atenção redobrada para esse tipo de infração”, afirma Marjorie Wippel, gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente.

Desde o início do ano a Secretaria de Meio Ambiente já atendeu 171 denúncias de infrações ambientais no município. Entre casos de supressão de vegetação, poluição de curso hídrico, contaminação de solo, empresas exercendo atividade sem licença ambiental e queimadas.

No fim de junho, a Prefeitura lançou o Plano Inverno para ações de contingência no período de estiagem. O documento, reformulado pela Secretaria de Defesa Civil, define medidas de prevenção e apoio ao combate em casos de incêndios florestais e de estiagem e ainda, para a manutenção do fornecimento de água no período de seca. O planejamento - elaborado com demais setores do governo - está disponível no site da Defesa Civil https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/ e reúne uma gama de procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente em situações de emergências para o período.

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone (24) 2246-9241, ou pessoalmente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Avenida Koeler nº 87, no Centro.