ônibus da Viação Cascatinha - Reprodução

Publicado 01/07/2022 10:40

Petrópolis - Por decisão da Prefeitura de Petrópolis, as oito linhas de ônibus que atendem a comunidade do Carangola não serão mais operadas pela viação Cascatinha. Isso se deu em virtude das constantes quebras nos veículos, gerando perdas de viagens e atrasos nos horários. Essas linhas passarão a ser operadas pela viação Cidade das Hortênsias – empresa que, de acordo com o Centro de Controle Operacional da CPTrans, tem hoje a maior eficácia do sistema.

"Determinei à CPTrans o fim da operação da viação Cascatinha no bairro Carangola. É uma decisão para garantir um transporte público de qualidade aos moradores daquela região. Desde que assumimos a Prefeitura, em dezembro de 2021, viemos monitorando esse serviço e temos conversado com a população. Está mais do que claro que a Cascatinha não tem mais condições de operar", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Mais de 200 falhas mecânicas em junho

Em maio, a CPTrans encaminhou um relatório técnico ao prefeito Rubens Bomtempo e à Procuradoria-Geral do Município apontando que a Viação Cascatinha não possuía mais condições de continuar operando na cidade. De acordo com o relatório, a continuidade da empresa no sistema de transporte público da cidade representa um risco de paralisação dos serviços a qualquer momento.

Em abril, a Viação Cascatinha apresentou 174 ocorrências de falhas mecânicas. Já em maio, foram 255. Em junho (até as 16h do dia 28), foram 212.

Já a Cidade das Hortênsias, conforme relatório elaborado pelo Centro de Controle Operacional da CPTrans, é a empresa que apresenta maior eficácia do sistema. Além disso, não se desfez dos seus veículos durante a pandemia e a garagem se localiza no bairro Carangola (portanto, perto de onde as linhas circulam).

"Estamos certos que é o início de uma nova era no transporte público da cidade e que não mediremos esforços para melhorar o sistema como um todo", disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.

Licitação das linhas da Cascatinha deve ocorrer neste ano

A licitação para as linhas operadas pela Viação Cascatinha deve acontecer ainda neste ano. A Comissão de Licitação do Transporte Público da CPTrans está responsável pela elaboração do Termo de Referência e do edital da licitação, que deverá conter, entre outros pontos, o modelo da concorrência pública e a quantidade de linhas que deverão ser operadas.

Linhas transferidas para a viação Cidade das Hortênsias:

•503 (Cidade Nova)

•504 (Carangola Divino)

•505 (Vila Manzini)

•506 (Vicenzo Rivetti)

•519 (Vale do Carangola)

•526 (Modesto Guimarães)

•529 (Debora Couto Sucupira)

•598 (Vale do Carangola / Vicenzo Rivetti - noturno)