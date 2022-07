Prefeito Rubens Bomtempo e autoridades durante visita à catedral São Pedro de Alcântara - Divulgação

Prefeito Rubens Bomtempo e autoridades durante visita à catedral São Pedro de AlcântaraDivulgação

Publicado 01/07/2022 10:29

Petrópolis - O prefeito Rubens Bomtempo e o ministro do Turismo Carlos Brito visitaram nesta quinta-feira (30) a Catedral São Pedro de Alcântara e as obras do Palácio de Cristal. A Catedral teve sua revitalização concluída e a inauguração acontece na sexta, dia primeiro de julho, com uma missa às 10h. Já o Palácio de Cristal está na fase final das intervenções, a reabertura está prevista para este mês.

“A presença do ministro do Turismo em nossa cidade reafirma a recuperação desse setor que é tão importante para a nossa economia. Quando falamos de turismo, falamos também de preservação do patrimônio e da história”, declarou Bomtempo, ressaltando também a importância do turismo religioso para a cidade e o fomento desse segmento: “Com essa fé dos nossos antepassados é que vamos reconstruir a nossa cidade”.

Durante as visitas, o ministro também entregou ao prefeito o Boletim de Inteligência Mercadológica do Turismo Religioso, que conta com os principais eventos do país e cidades com esse segmento. “Juntos podemos mudar a realidade do nosso país. Petrópolis nunca foi esquecida pelo Governo Federal e sabemos de todas as dificuldades encontradas pelo município com a pandemia e as chuvas que acometeram a cidade”, ressaltou o ministro.

O bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão acompanhou a comitiva na visita e falou sobre a importância do turismo religioso para a cidade. “A Catedral recebe 300 mil visitantes por ano. Esse tipo de turismo une os povos e acolhe todas as pessoas”, disse o bispo. Dom Gregório também agradeceu ao apoio da Prefeitura na revitalização do entorno da Catedral, com a manutenção dos jardins e calçadas, e melhorias na iluminação pública. A revitalização da Catedral durou cerca de um ano e meio. As intervenções – R$13 milhões - foram custeadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além da revitalização da fachada, a obra contou ainda com o reforço estrutural do muro (que fica próximo a escadaria de entrada) e da parte da frente da Catedral; além da criação de uma galeria de arte que recebeu o nome de Princesa Isabel e da reabertura à visitação da torre. O ministro também anunciou que a Catedral São Pedro de Alcântara será divulgada pelas equipes do ministério em todos os eventos internacionais que participarem. “A Catedral está retornando para o povo como deve ser”, pontuou Carlos Brito. Durante a visita a igreja, houve o descerramento da placa de inauguração das obras ofertada pelo ministério.

As obras do Palácio de Cristal também acontecem por meio de um convênio com o governo federal. As intervenções estão em fase final e contaram com uma novidade: a instalação do piso fulget, antiderrapante e permeável, de quartzo, granito e outras pedras naturais aglutinadas com resina. Mais confortável do que a pavimentação anterior, de pedriscos, o fulget está sendo construído nos quase 600 metros do passeio ao redor do monumento, que totalizam área de 2,2 mil metros. Além da restauração do palácio, que incluiu recuperação da estrutura de ferro e revestimentos, troca de vidros e pintura, a obra abrange reforma da portaria, sanitários e gradis, iluminação externa e acessibilidade para pessoas com deficiência – um investimento total de R$ 1,9 milhão.

Participaram das visitas o secretário nacional de Desenvolvimento do Turismo, Fábio Pinheiro; os secretários municipais; integrantes do trade turístico da cidade e de municípios do entorno; empresários; os vereadores Hingo Hammes, Gilda Beatriz, Otávio Sampaio, Marcelo Lessa, Domingos Protetor e Júnior Coruja; além do deputado federal Hugo Leal e da deputada estadual Adriana Baltazar.