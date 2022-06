Catedral São Pedro de Alcântara - Divulgação

30/06/2022

Petrópolis - A Catedral de São Pedro de Alcântara reabre nesta sexta-feira (1) com atrativo adicional para o turismo. Marco do reerguimento de Petrópolis após os desastres climáticos do verão, a restauração da igreja abre caminho para um programa de visitação a partes que nunca foram abertas ao público, além de restituir a petropolitanos e turistas a contemplação dos atributos culturais e históricos desse cartão-postal da cidade.

A Catedral está totalmente renovada, incluído o entorno, onde a Prefeitura recuperou a Rua São Pedro de Alcântara e remodelou todo o jardim. No interior, o novo roteiro de visitação será percorrido por autoridades e outros convidados após a missa de reabertura, às 10h, presidida pelo bispo Dom Gregório Paixão. A visita inclui passeio sobre as abóbodas, exposição de peças sacras e subida à base da torre sineira.

A Diocese não tem data para franquear ao público a visitação à parte alta do templo, que começa numa escada em caracol no fundo da igreja e exige destemor de altura, forma física e fôlego. Após passar pelo órgão, os visitantes poderão ver a galeria de peças sacras conservadas pela igreja. Sobre as abóbodas e sob o madeirame do telhado, uma passarela metálica conduz a um holograma e a telas de vídeo com a história da Catedral. A última parada é na base da torre, com vista panorâmica da cidade.