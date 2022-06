O veículo foi entregue pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo - Divulgação

Publicado 28/06/2022 10:20

Petrópolis - O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do distrito de Pedro do Rio ganhou uma UTI Móvel. O veículo, que conta com unidade Neo-Natal e maca com capacidade para suportar pesos de até 300 quilos, foi entregue pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, na manhã desta segunda-feira (27). A ambulância foi doada pelo Grupo Petrópolis, que já tinha entregado outros três veículos para a Prefeitura no início do mês.

Bomtempo lembrou que o SPA de Pedro do Rio será agora administrado pelo Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), o que vai qualificar ainda mais o atendimento da população do quarto distrito. “Haverá uma integração maior com o Alcides Carneiro fortalecendo ainda mais o atendimento. Estamos caminhando, com um passo de cada vez, vencendo os obstáculos e assim garantindo os serviços da população”, ressaltou o prefeito, agradecendo o Grupo Petrópolis pela doação.

O presidente do Sehac, Ricardo Patulea, lembrou as ações na área de saúde durante os três governos de Rubens Bomtempo e agora no quarto mandato. “A dedicação a área da saúde e principalmente ao Hospital Alcides Carneiro é uma marca desse governo”, ressaltou. A solenidade contou ainda com a presença dos vereadores Júnior Paixão, Ronaldo Ramos e Júnior Coruja; além de secretários municipais.

“Com a chegada dessa UTI Móvel a população de Pedro do Rio terá um atendimento muito mais qualificado. Era uma reivindicação antiga dos moradores que estavam sofrendo com o péssimo estado de conservação que estava a ambulância. A comunidade tem agora um veículo novo e de qualidade”, ressaltou o vereador Júnior Paixão.