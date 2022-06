Três jogos marcaram o primeiro dia da competição - Divulgação

Publicado 27/06/2022 16:17

Petrópolis - Teve início neste domingo (26), no Ginásio João Alexandre Cordeiro, no Laginha FC, o Campeonato Municipal de Handebol de Petrópolis de 2022. Três jogos marcaram o primeiro dia da competição, da modalidade que está sendo realizada pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) pela terceira vez na cidade. São cinco equipes brigando pelo título entre as mulheres e quatro entre os homens.



O primeiro jogo do dia foi pelo feminino. E a equipe do UFRRJ/AHS/PM Seropédica não tomou conhecimento do time do Santa Isabel FC e venceu pelo placar de 45 a 7. No outro jogo entre as mulheres, o EC Cascatinha/Tenente Handebol ganhou da equipe do Magé Handebol/SportsK por 25 a 19. Com os resultados, a equipe de Seropédica e de Magé dividem a liderança com os primeiros 3 pontos conquistados na competição. As atuais campeãs do EC Corrêas/Titãs folgam nesta rodada.



Na partida do dia pelo masculino, o resultado foi o empate. Em um jogo disputado EC Cascatinha/Tenente e Magé Handebol/SportsK fizeram um placar de 18 a 18. Com o resultado, as duas equipes conquistaram o seu primeiro ponto na competição. Laginha FC e Santa Isabel FC não jogaram nesta rodada entre os homens.



De acordo com a fórmula de disputa da competição, nas duas categorias as disputas serão realizadas em jogos de turno único entre as equipes. A colocação dos times define os confrontos das semifinais. O primeiro enfrenta o quarto colocado, e o segundo joga contra o terceiro. As equipes de melhor campanha terão mando de quadra da fase eliminatória.



No ano passado o EC Corrêas/Titãs foi o campeão no feminino e o Petropolitano FC/Handebol Três Rios no masculino. Para a disputa da competição os clubes filiados à LPD firmaram parcerias com equipes da modalidade de dentro e fora da cidade. No site ligapetropolitana.com.br estão disponíveis mais informações sobre o campeonato.