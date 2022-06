Secretária de Educação Adriana de Paula assinou o termo de adesão ao programa "Intramuros" do Governo do Estado - Divulgação

Secretária de Educação Adriana de Paula assinou o termo de adesão ao programa "Intramuros" do Governo do EstadoDivulgação

Publicado 23/06/2022 14:24

Petrópolis - A Escola Municipal Beatriz Zaleski (na Posse) e o Ciep Municipalizado Maestro Guerra Peixe (em Cascatinha) vão ganhar centros de iniciação científica. Na última terça-feira (21) a secretária de Educação Adriana de Paula assinou o termo de adesão ao programa “Intramuros” do Governo do Estado para a implantação dos dois laboratórios na cidade. A solenidade aconteceu na sede do Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj). O coordenador de relações institucionais Rafael Simão também participou da assinatura.

“Esses laboratórios de iniciação científica vão qualificar ainda mais o ensino da nossa rede municipal. Estamos solicitando também que mais três escolas possam também ser contempladas com esse projeto que tem a finalidade fomentar atividades ligadas à ciência, tecnologia e inovação”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Toda a implantação dos laboratórios fica por conta do Governo do Estado, que ficará responsável por construir, equipar e fazer a manutenção. “A meta é construir 200 laboratórios em todo o Estado do Rio de Janeiro nas 92 cidades, com um investimento de cerca de R$ 100 milhões”, disse o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação João Carrilho.

A gestão dos laboratórios caberá a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) em parceria com os municípios. “Nesta terça-feira equipes do Estado e da Prefeitura estão fazendo uma visita técnica nas duas escolas que vão receber os laboratórios. É um programa importante de iniciação científica e contato tecnológico que vai qualificar o ensino dos nossos alunos”, ressaltou a secretária de Educação.