Prefeito Rubens Bomtempo durante a assinatura do contrato de aluguel - Divulgação

Publicado 21/06/2022 14:02

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis contará com um novo Centro Administrativo já a partir do ano de 2023: será no Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra. Para lá, serão transferidas seis secretarias: Administração, Obras, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Meio Ambiente.

Assim, a Prefeitura desativará o Centro Administrativo da Avenida Barão do Rio Branco. Atingido por um incêndio em 2020, o imóvel não passou por uma reforma pelo governo anterior. Com isso, os servidores que até então ocupavam todo o prédio passaram a dividir menos da metade do imóvel (mais da metade está até hoje inutilizada pelo incêndio).

"Ganham todos com essa mudança. Os cerca de 300 servidores que irão para o Centro Administrativo passarão a ter um espaço mais estruturado e confortável para trabalhar, com mais facilidade de acesso. Os cidadãos também ganham, porque, além do acesso mais fácil, encontrarão mais órgãos reunidos no mesmo imóvel, o que facilita vida da população. A máquina pública fica mais ágil. Além disso, ganha também o Alto da Serra, porque é uma forma de valorizarmos esse bairro pelo qual temos um carinho especial, principalmente depois do desastre de 15 de fevereiro", disse o prefeito Rubens Bomtempo, que agradeceu a presença dos servidores no evento.

Nesta segunda-feira (20), em uma cerimônia no shopping, foi realizada a assinatura do contrato de aluguel, que terá duração de 15 anos. As obras já tiveram início e devem durar cerca de mais de cinco meses.

"Na elaboração do contrato, fizemos uma exigência, e os proprietários aceitaram. Colocamos uma cláusula que prevê que, quando a Prefeitura tiver um Centro Administrativo próprio, o contrato será encerrado sem ônus para o município. Ou seja, a Prefeitura não terá que pagar nenhuma multa", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A área destinada para a Prefeitura é de cerca de 4,1 mil metros quadrados. O espaço fica na antiga praça de alimentação do shopping - entre os elevadores e o boliche. Uma nova praça de alimentação está sendo construída onde funcionava o segundo piso do antigo Hiper Bazar.