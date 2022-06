Objetivo da visita foi entender melhor a experiência de Maricá, já que Petrópolis também terá uma moeda social - Divulgação

Publicado 18/06/2022 19:36

Petrópolis - O secretário de Assistência Social de Petrópolis, Fernando Araújo, esteve nesta semana em Maricá-RJ para conhecer a moeda social Mumbuca. O objetivo da visita foi entender melhor a experiência daquela cidade, já que Petrópolis também terá uma moeda social.

"A visita foi muito positiva. Fomos muito bem recebidos pela presidente do Banco Mumbuca, a Manuela Mello. Vimos que é um programa muito robusto, uma moeda reconhecida pelo Banco Central. Hoje é uma moeda consolidada na cidade. Vimos que é um programa de transferência de renda que fez com que a cidade crescesse economicamente e gerasse empregos", disse Araújo.

O secretário foi acompanhado por uma equipe da Secretaria de Assistência Social. Em Maricá, o grupo também conversou com comerciantes, para entender melhor os efeitos da moeda social na economia local.

"Há um estímulo na cidade para que os pagamentos sejam feitos com a Mumbuca. Com isso, como percebemos junto à população, muitos empregos foram gerados, e a formalização de empresas aumentou também", declarou o secretário.

No dia 9 de março, o prefeito Rubens Bomtempo anunciou a criação da moeda social em Petrópolis. Em maio, criou um grupo de trabalho (GT) para estudar formas de viabilizar a política na cidade.

O objetivo do prefeito com a moeda social em Petrópolis é fazer política social de transferência de renda e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia local. Na prática, o beneficiário por determinada política social do município receberá recursos por essa moeda, que somente poderá ser gasta em estabelecimentos credenciados no município. Ou seja, são beneficiadas as famílias em condição de vulnerabilidade e o comércio local.