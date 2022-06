Boletim Meteorológico da Defesa Civil - Reprodução

Publicado 13/06/2022 12:54

Petrópolis - O município permanece com os dias mais frios nesse início de semana. A temperatura continua em declínio nesta segunda (13) e terça-feira (14), quando a mínima será de 6°C e máxima de 18°C.

De acordo com o Boletim Meteorológico da Defesa Civil, os dias permanecem com nebulosidade elevada e chuviscos isolados no período da noite. As condições do tempo no município são influenciadas pelo posicionamento de um sistema de alta pressão, com transporte de umidade do oceano para o continente.



As equipes da Defesa Civil mantêm o acompanhamento das condições meteorológicas para o município e novos informes podem ser enviados ao longo do período.



Para receber os avisos por SMS, basta cadastrar o CEP por meio de mensagem de texto para o número 40199. O acesso aos avisos também é possível por meio de grupos por aplicativo, através do link https://t.me/defesacivilpetropolis.



O acompanhamento diário da previsão do tempo também pode ser feito pelo Boletim Meteorológico, acessado pelo link https://bit.ly/3vmRgZ2 e disponível no site da Defesa Civil https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/.