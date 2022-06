Prefeito Rubens Bomtempo junto ao cabo Vinicius de Moraes do 26º BPM e demais autoridades - Divulgação

Publicado 10/06/2022 14:41

Petrópolis - A história de heroísmo do cabo Vinicius de Moraes do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no salvamento das vítimas da chuva do dia 15 de fevereiro virou um documentário, que estreou na noite de quarta-feira (8) no Palácio Quitandinha. O PM ajudou a resgatar dezenas de crianças da Escola Municipal Vereador José Fernandes, no Alto da Serra, além de outras pessoas vítimas do temporal na região.

“Só temos a agradecer a esse ato de heroísmo e doação do Cabo Moraes. Ele fez a diferença no dia 15 de fevereiro e continua fazendo a diferença para os moradores do Alto da Serra. Estamos fazendo um trabalho de reconstrução da região e vamos fazer juntos, com alguém que é referência da localidade”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.

Também participaram da estreia do documentário a secretária de Educação Adriana de Paula; os secretários Rafael Simão (Coordenação Especial de Articulação Institucional), Almir Schimidt (Obras) e Gil Kempers (Defesa Civil); além do diretor adjunto da Escola Municipal Vereador José Fernandes Jeferson Luís Barbosa, das equipes da Secretaria de Educação, policiais militares e outras autoridades.



Cabo Moraes é morador da Rua Frei Leão, que fica no Alto da Serra. No dia 15 de fevereiro, na hora da chuva ele estava de folga e no trajeto até em casa ajudou algumas pessoas que estavam ilhadas e fez o resgate, junto com voluntários, de dezenas de alunos da escola municipal da região. O PM também ajudou no resgate das vítimas do Morro da Oficina.

“Faria tudo o que eu fiz de novo e trocaria essa medalha e todas essas homenagens por uma vida. Perdemos muitas vidas”, frisou o policial militar, que antes de iniciar o seu discurso pediu um minuto de silêncio por todos os 234 mortos. O documentário conta com depoimentos do Cabo Moraes; de pessoas salvas por ele, incluindo alunos da Escola Municipal Vereador José Fernandes; dos diretores da escola; familiares do policial militar; amigos e pessoas que ajudaram nos salvamentos. Também conta com imagens e fotos do dia 15 de fevereiro.

“Tiramos as crianças pelo telhado e a ajuda do Cabo Moraes foi extremamente importante. Ele salvou vidas aquele dia”, disse o diretor adjunto Jeferson Luis Barbosa dos Santos. “Ele ficou com a gente até o fim, até a última criança ser resgatada”, completou. “Ouvi os gritos de socorro vindo da escola e na hora pensei: vou pra casa socorrer minha família e amigos ou socorro as crianças na escola? Não tive dúvidas, entrei na escola e vi crianças soterradas sendo ajudadas pelos professores e diretores”, contou o policial militar.



O comandante do 26ºBPM tenente-coronel Celso Jorge também participou da estreia do documentário. Ele lembrou todo o trabalho da PM no dia 15 e após a tragédia. “O Cabo Moraes é um orgulho para a nossa corporação”, ressaltou o comandante.

Durante as homenagens, o secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, anunciou que o Cabo Moraes será promovido por bravura. “Todas essas homenagens são justas e muito merecidas. O Cabo Moraes representou e honrou sua família. Mostrou que é um grande ser humano e homem”, ressaltou o secretário de Estado, agradecendo também ao prefeito Rubens Bomtempo pela acolhida da cidade à Polícia Militar. O documentário em breve estará disponível no Canal do Youtube da PM.