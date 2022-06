Dragagem dos rios em Petrópolis - Divulgação

Publicado 10/06/2022 14:35

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Comdep, continua avançando com a dragagem, limpeza das calhas e revitalização das margens dos rios da cidade. As intervenções que começaram no mês de março, no rio Piabanha, no trecho do Palácio de Cristal, entre as Avenidas Barão do Rio Branco e Piabanha, já retirou mais de sete mil toneladas de material de dentro dos rios.

Nesta semana, as equipes estão atuando no leito e margens do rio Quitandinha, na altura da Rua Coronel Veiga, na Rua da Imperatriz, Av. Tiradentes e na Praça D. Pedro.



O prefeito Rubens Bomtempo destacou a grande quantidade de material acumulado nos rios da cidade. “Quando assumimos o governo, os rios já estavam muito assoreados. Em alguns pontos onde as intervenções já foram realizadas, os rios já ganharam mais de um metro de profundidade. A Comdep tem equipe especializada e com grande conhecimento na dragagem de rios. São profissionais preparados e que conhecem muito bem os rios da cidade”, explicou.



A Lei Estadual de Recursos Hídricos estipula que a responsabilidade pela manutenção dos rios é do Estado, bem como matriz de responsabilidade definida em audiência na 4ª Vara Cível, mesmo assim, a Comdep iniciou o trabalho de limpeza dos rios junto com o Inea, com o objetivo de dar mais celeridade ao processo de recuperação da cidade.



Ainda em dezembro de 2021, a Comdep oficiou o Instituto Estadual de Ambiente (Inea), pedindo o desassoreamento dos rios da cidade. “Antes mesmos das duas grandes chuvas atingirem a cidade, os rios já estavam com muito material acumulado. Por isso, comunicamos o Inea nos primeiros dias de governo. Estamos trabalhando com todas as equipes e equipamentos que temos disponíveis no momento, mas a quantidade de material para ser retirado ainda é muito grande. A estimativa é que cerca de 80.000 metros cúbicos de material ainda devem ser retirados dos rios”, disse o presidente de Comdep, Léo França.