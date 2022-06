Intenção é garantir um serviço adequado, com custo balanceado e reduzido - Divulgação

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis assumiu, neste sábado (4), o fornecimento da alimentação dos pacientes e funcionários das unidades de Pronto Atendimento (UPAS) Centro, Cascatinha e Itaipava. A partir de agora, o Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac) é o responsável por todas as etapas do serviço, desde o planejamento realizado pela sua equipe de nutricionistas, à aquisição, preparo e distribuição de mais de 1.100 refeições diárias para as unidades de saúde.

“Funcionários e pacientes merecem uma alimentação saudável e de qualidade e é isso que estamos buscando. Além disso, assumindo o serviço, estamos garantindo uma economia de aproximadamente R$ 150 mil mensal, ou seja, são cerca de R$ 1,8 milhões que deixarão sair dos cofres públicos”, explica o prefeito Rubens Bomtempo.

Segundo o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, a intenção é garantir um serviço adequado, com custo balanceado e reduzido. “Nossa preocupação é oferecer melhores condições de trabalho e bem-estar aos pacientes e funcionários, pois é cuidando de quem cuida que iremos conseguir melhorar a assistência dos nossos pacientes, pois, por mais que a tecnologia esteja agregada a saúde é o ser humano que cuida das pessoas. É o nosso dever enquanto Secretaria de Saúde apoiar essa nova missão do Sehac”, disse Curvelo.

O diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa, comemorou a medida. "É uma data emblemática para a nossa gestão, que mais uma vez oferece melhorias nos serviços. Aliada a reduções de custo para o município, é uma iniciativa que comprova nosso respeito aos cidadãos e o comprometimento com os pacientes e funcionários", ressaltou.