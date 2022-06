No total, Petrópolis conta hoje com 62.335 empregos com carteira assinada - Reprodução

Publicado 07/06/2022 09:36

Petrópolis - O município de Petrópolis teve, em abril, um saldo positivo no número de empregos com carteira assinada. A diferença entre contratações e demissões no mês foi de 308 empregos a mais. O acumulado do ano é de +1.371 empregos, apontando para uma recuperação da economia da cidade após a pandemia e dois desastres das chuvas (15 de fevereiro e 20 de março). No total, Petrópolis conta hoje com 62.335 empregos com carteira assinada.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta segunda-feira (6). São considerados apenas os empregos com carteira assinada. Ou seja, não são incluídos os trabalhos informais.

"Os números mostram o que já sabíamos. A economia de Petrópolis é forte, saudável. O ambiente de negócios é bom. As empresas são fortes. E a tendência é que o número de empregos na cidade continue subindo. Nós, na Prefeitura, estamos trabalhando para que isso aconteça", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Em abril, o saldo por setor econômico na cidade ficou assim: serviços (+220); indústria (+121); construção (+38); agropecuária (-2); e comércio (-69).

"Esse resultado é uma representação clara e esperada da saúde da economia de Petrópolis, que é diversificada e fortemente alavancada pelo turismo e pela força da nossa indústria. Os números também mostram que o comércio foi altamente afetado pelas chuvas. Mas a tendência é esse cenário mudar. Como mais pessoas vêm sendo empregadas nos serviços e na indústria, mais pessoas vão comprar cada vez mais no comércio local, o que vai gerar mais empregos nesse setor", declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares.