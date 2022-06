Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos fica na rua Visconde da Penha, 72, no Centro - Divulgação

Publicado 09/06/2022 11:48

Petrópolis - O Bazar da APPO já é muito conhecido por aquelas pessoas que amam garimpar, tanto pela qualidade das peças, quanto pelos preços. A última edição, que começou no dia 14 de fevereiro, foi interrompida pela tragédia. O Bazar ficou fechado e as peças, que estavam a venda, foram doadas para pessoas atingidas. Em março, depois de reorganização do espaço e reposição das peças, o Bazar foi reaberto, porém a cidade foi surpreendida, no dia 20, com mais uma grande chuva.

“Depois de todos os acontecimentos que vivemos, queremos realizar esta edição do bazar em grande estilo, como se fosse a primeira do ano. A seleção das peças e itens feita sempre com muito carinho para que as pessoas se sintam acolhidas e saiam satisfeitas do nosso Bazar”, destacou Magna Souza, responsável pelo Bazar da APPO.

Nesta edição, a APPO separou peças como casacos, blusas de manga comprida, calças, cachecóis, botas e outros itens para aquecer do frio que já chegou com tudo. Além de peças de vestuário, no Bazar da APPO também é possível encontrar uma infinidade de itens como brinquedos, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração entre outros. Tudo a preços simbólicos, acessíveis a todos.

“O nosso Bazar tem uma importante função social de dar oportunidade de compra para as pessoas. Além disso, é uma importante fonte de arrecadação de receitas para que a gente consiga manter a nossa Casa de Apoio. Todos saem ganhando”, ressaltou Ana Cristina Mattos, presidente voluntária da APPO.

Todo valor arrecadado com a venda das peças será utilizado para compor recursos necessários para manter a Casa de Apoio, que funciona durante o ano todo acolhendo pessoas que vem de outras cidades fazer o tratamento do câncer em Petrópolis. A Casa de Apoio tem capacidade para receber 30 pessoas e oferece além de segurança, conforto e alimentação, assistência total, por meio da equipe multidisciplinar, para a permanência e conclusão do tratamento.

Todos os itens que estarão a venda foram doados à APPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e empacotadas. Como a pandemia ainda não acabou, a APPO vai continuar seguindo os protocolos de prevenção à COVID-19. Para isso, a entrada será controlada e álcool em geral será oferecido para que todos possam garimpar com segurança. O Bazar da APPO estará aberto do dia 13 ao dia 29 de junho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.