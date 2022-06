Na Escola Municipal Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra, no Carangola, as merendeiras precisam ficar atentas aos alunos que são diabéticos - Divulgação

Na Escola Municipal Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra, no Carangola, as merendeiras precisam ficar atentas aos alunos que são diabéticosDivulgação

Publicado 10/06/2022 14:45

Petrópolis - Desenvolvidos por uma equipe de nutricionistas, os cardápios das unidades da rede municipal de ensino de Petrópolis levam em conta a qualidade nutricional dos alimentos e as especificidades de cada faixa etária.

Arroz integral, tapioca, aveia em flocos finos, farelo de aveia e patinho moído foram alguns dos itens adquiridos para a inclusão nos cardápios deste ano. No mês passado, quase 80 toneladas de alimentos foram adquiridas pela Prefeitura para abastecer toda a rede.



“A merenda escolar tem muita importância no desenvolvimento das crianças. São quase 40 mil alunos que almoçam todos os dias na escola, é importante garantirmos que essa alimentação seja de qualidade”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo, lembrando que depois de quase dois anos de aulas remotas devido à pandemia e os momentos difíceis devido as chuvas de fevereiro e março, a educação foi um dos setores mais afetados da administração pública.



A gerente do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, Eloisa Adriana de Souza explica que ao todo são nove cardápios desenvolvidos pela equipe de nutricionistas. São eles: para as escolas dos turnos da manhã, tarde, noite e integral; para as escolas com Ensino Infantil com turnos da manhã e tarde; e para os centros de Educação Infantil (berçário, 7 a 11 meses, 1 a 3 anos e 4 a 6.



“Incluiremos neste ano o arroz integral, a tapioca (para os CEIS), a aveia em flocos finos e o farelo de aveia. Além do peito de frango sem osso e o patinho moido que são novidades. Elaboramos os cardápios semanalmente e em breve será mensal. Além disso, temos trabalhado com as equipes da secretaria para atender os alunos que tem alguma necessidade alimentar especial", disse Eloisa.



Na Escola Municipal Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra, no Carangola, por exemplo, as merendeiras precisam ficar atentas aos alunos que são diabéticos, por exemplo, para evitar que comam frutas com alto teor de açúcar. “A hora da merenda é especial e de muito cuidado com os alunos para que eles se alimentem de forma adequada. Tudo é feito com carinho prezando pela a qualidade do que é oferecido para as nossas crianças”, comentou a diretora da unidade, Eulália Pinto Ribeiro. A escola atende aproximadamente 350 alunos do primeiro ao nono ano.



“A cozinha é a parte mais feliz de uma escola, onde os sabores e saberes se juntam. Temos profissionais dedicados e capacitados nas nossas 187 unidades da rede, que preparam os alimentos com todo cuidado e carinho. O comprometimento começa dentro da secretaria dando celeridade nos processos de compra, passa pela Gerência da Alimentação Escolar onde as equipes recebem os alimentos e preparam os cardápios até chegar nas escolas, onde as cozinheiras preparam as refeições”, comentou a secretária de Educação Adriana de Paula.